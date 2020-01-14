К марту нужно собрать 130 тысяч рублей на реабилитацию Сашеньки

Маленькому Сашеньке Печенову 30 января исполнится 2 годика. Он неоднократно становился героем наших публикаций. Лучезарный малыш из многодетной семьи. Когда он появляется в нашей редакции и одаривает всех своей улыбкой, даже представить не можешь, что ежедневно этот маленький человечек через боль и слезы занимается со специалистами, чтобы стать на шаг ближе к своей мечте – стать здоровым, пойти своими ножками. У Сашеньки ДЦП (спастический тетрапарез).

Совсем скоро малышу предстоит еще одна реабилитация в Санкт-Петербурге. И семья приняла решение открыть очередной сбор – на лечение, перелет и проживание необходимо 130 тысяч рублей. 9 марта уже должны начаться занятия в центре «Пеликан».

«Помимо реабилитации, там специалист обучает маму, мы уже летали в Питер в 2018 году, Саша вырос, и пора применять новые упражнения, поэтому нам снова нужно отправиться в реабилитационный центр «Пеликан». – рассказывает мама Саши Кристина. – Безусловно, за год у Сашеньки есть результаты, для кого-то они покажутся совсем крохотными, для нас это большие победы, Саша все больше и больше старается держать голову, работать своими ручками, если он захочет, он захватит игрушку. Спастика намного меньше, именно она мешает движениям, она его сковывает».

Мама малыша отметила: благодаря непрерывным реабилитациям ее сыну не становится хуже, а только лучше.