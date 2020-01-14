К марту нужно собрать 130 тысяч рублей на реабилитацию Сашеньки
Маленькому Сашеньке Печенову 30 января исполнится 2 годика. Он неоднократно становился героем наших публикаций. Лучезарный малыш из многодетной семьи. Когда он появляется в нашей редакции и одаривает всех своей улыбкой, даже представить не можешь, что ежедневно этот маленький человечек через боль и слезы занимается со специалистами, чтобы стать на шаг ближе к своей мечте – стать здоровым, пойти своими ножками. У Сашеньки ДЦП (спастический тетрапарез).
Совсем скоро малышу предстоит еще одна реабилитация в Санкт-Петербурге. И семья приняла решение открыть очередной сбор – на лечение, перелет и проживание необходимо 130 тысяч рублей. 9 марта уже должны начаться занятия в центре «Пеликан».
«Помимо реабилитации, там специалист обучает маму, мы уже летали в Питер в 2018 году, Саша вырос, и пора применять новые упражнения, поэтому нам снова нужно отправиться в реабилитационный центр «Пеликан». – рассказывает мама Саши Кристина. – Безусловно, за год у Сашеньки есть результаты, для кого-то они покажутся совсем крохотными, для нас это большие победы, Саша все больше и больше старается держать голову, работать своими ручками, если он захочет, он захватит игрушку. Спастика намного меньше, именно она мешает движениям, она его сковывает».
Мама малыша отметила: благодаря непрерывным реабилитациям ее сыну не становится хуже, а только лучше.
Мы должны продолжать заниматься и бороться, я уверена, что все получится и я еще увижу, как мой ребенок сядет сам, пойдет своими ножками. У Саши сохранен интеллект, и это главное наше оружие, он сам уже хочет большего, но ему мешает спастика.
Она регулярно обращается в фонды, но удача им еще не улыбнулась. Приходит отказ за отказом.
«ДЦП, к сожалению, не вылечить, но можно реабилитировать. Если ребенок поддается реабилитации, значит, шанс есть, шанс, что он встанет на свои ножки. На это нужны годы и множество реабилитаций и средств», – продолжает мама Саши.
В семье работает только папа, и для них сумма в 130 тысяч неподъемна, Кристина просит всех неравнодушных поучаствовать в сборе средств. Любая посильная сумма для вас поспособствует новым победам и достижениям Сашеньки!
Карта Сбербанка 676280309024273453. Номер телефона Кристины Печеновой 8(900)235-77-39. Страница в инстаграме @pechenova6965
В конце 2019 года в «РВС» проходила традиционная новогодняя акция для особенных детей. В ней поучаствовали 17 ребятишек, чьи мечты исполнили неравнодушные люди – они не только приносили в редакцию желаемые подарки, но и перечисляли деньги. В итоге даже после покупки игрушек и гаджетов у нас осталось 9000 рублей, их мы и передали особенному малышу – Сашеньке, чтобы помочь ему приблизить его мечту.
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