К уборке снега приглашаются все желающие

В городах России сейчас проходит патриотическая акция «Снежный десант – 2021».

Инициативные граждане по своему желанию расчищают от снега дворы ветеранов, тружеников тыла, одиноких и престарелых граждан, соседей, общественные места.

Эта традиция зародилась в Алтайском крае еще в 1969 году. Потом приобрела национальный масштаб. С начала декабря к ней присоединились северные регионы страны. В связи со снежной зимой в Динском районе администрация муниципалитета предлагает присоединиться к всероссийской акции.

«О желании принять в ней участие уже заявили молодые депутаты района и активная молодежь. Покажи класс! Посмотрим, сколько нас!» – призвали в ведомстве.