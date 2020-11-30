Фото: пресс-служба администрации района
Кабинет физики школы № 3 получил новое оборудование
Динская средняя школа № 3 им. П. С. Нахимова получила новое оборудование для кабинета физики.
Там теперь есть:
- ноутбуки с большим количеством программ и обучающих материалов,
- наборы «Лего» для робототехники,
- наборы для изучения молекулярной физики,
- оборудование для проведения экспериментов.
Поставка нового оборудования осуществлена по государственной программе Краснодарского края «Развитие образования».
P. S. Конечно, мы знаем, что самая большая потребность этой школы – спортзал. О его строительстве пока новостей нет, но мы следим за развитием событий.
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