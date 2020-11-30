Кабинет физики школы № 3 получил новое оборудование

Динская средняя школа № 3 им. П. С. Нахимова получила новое оборудование для кабинета физики.

Там теперь есть:

ноутбуки с большим количеством программ и обучающих материалов,

наборы «Лего» для робототехники,

наборы для изучения молекулярной физики,

оборудование для проведения экспериментов.

Поставка нового оборудования осуществлена по государственной программе Краснодарского края «Развитие образования».

P. S. Конечно, мы знаем, что самая большая потребность этой школы – спортзал. О его строительстве пока новостей нет, но мы следим за развитием событий.