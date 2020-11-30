Кабинет физики школы № 3 получил новое оборудование

Кабинет физики школы № 3 получил новое оборудование
Фото: пресс-служба администрации района

Кабинет физики школы № 3 получил новое оборудование

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15 часов назад Газета РВСДинскаяДинской районКабинет физики школы №3Новости Динского районаШкола №3

Динская средняя школа № 3 им. П. С. Нахимова получила новое оборудование для кабинета физики.

Там теперь есть:

  • ноутбуки с большим количеством программ и обучающих материалов,
  • наборы «Лего» для робототехники,
  • наборы для изучения молекулярной физики,
  • оборудование для проведения экспериментов.

Поставка нового оборудования осуществлена по государственной программе Краснодарского края «Развитие образования».

P. S. Конечно, мы знаем, что самая большая потребность этой школы – спортзал. О его строительстве пока новостей нет, но мы следим за развитием событий.

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