Как 22 июня жители района отметят День памяти и скорби

В этом году традиционная акция «Свеча памяти» будет проходить в онлайн- и офлайн-форматах.

Для проведения акции онлайн создан специальный сайт ДЕНЬПАМЯТИ.РФ, где собрана информация о начале Великой Отечественной войны, воспоминания очевидцев 22 июня 1941 года, карта зажженных «свечей памяти» по всей стране.

На этом сайте размещен призыв зажечь виртуальную свечу в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

С 15 по 22 июня пользователи смогут зажечь свою свечу памяти, поделиться этой информацией с друзьями в соцсетях, а также увидеть, сколько свечей было зажжено по всей стране, узнать, как начиналась война в городах России и «зажечь свечу памяти» для жителей других стран, скачать изображение и разместить в соцсети Instagram.

С 20 по 22 июня пользователи соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» смогут поделиться свечой в виде подарка со своими друзьями. Пользователи соцсети Instagram также смогут установить приложение маски «Свеча памяти» и разместить видео в сториз.

В свою очередь благотворительный фонд «Память поколений» за каждую зажженную виртуальную свечу вносит на оказание помощи ветеранам 1 рубль. По итогам акции фонд выделит 27 миллионов рублей на оказание специализированной медицинской помощи ветеранам.

С 21 на 22 июня представители движения «Волонтеры Победы» выложат «огненные картины» из свечей, которые будут объединены общим словом «ПОМНИМ».

Утром 22 июня на всех административных зданиях Динского района приспустят государственные флаги.

22 июня в 12.15 на короткое время будет полностью приостановлена повседневная деятельность, люди склонят головы, вспомнят родных и близких, сложивших головы в самой кровопролитной войне 20 века. В 12.15 прервется теле- и радиовещание, в этот момент прозвучит запись голоса Игоря Кириллова и удары метронома. К акции присоединятся водители общественного и личного автотранспорта, по возможности остановившись на обочине. В храмах в это время пройдут панихиды по павшим на войне.