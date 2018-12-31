Как безопасно запускать пиротехнику?
В новогодние праздники для многих людей неотъемлемым атрибутом праздника является запуск пиротехники. Как все сделать правильно, чтобы избежать трагических последствий?
Перед покупкой изделия обязательно обратите внимание на качество упаковки.
Пиротехнические изделия должны быть упакованы и иметь четкую маркировку на русском языке с указанием пожароопасных характеристик на упаковке. К каждой коробке должна прилагаться инструкция по применению с указанием, как правильно применять пиротехническое изделие и утилизировать.
Самым главным советом при запуске пиротехники является запрет на использование ее детьми. При запуске также нужно убедиться, что в радиусе опасной зоны нет домов, деревьев и линий электропередачи.
Ни при каких обстоятельствах нельзя наклоняться над коробкой после поджога фитиля, нужно находиться за радиусом опасной зоны. Для изделий 1-го класса это полметра, для 2-го – 5 метров, для 3-его – 20 метров.
Также не рекомендуется запускать пиротехнику в сильный ветер и носить ее при себе в карманах.
Нельзя держать фитиль во время поджигания возле лица и направлять ракеты и фейерверки на людей, а также бросать петарды под ноги.
Комментарии