Как безопасно запускать пиротехнику?

Как безопасно запускать пиротехнику?
Фото: gorod55.ru

Как безопасно запускать пиротехнику?

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16 часов назад БезопасностьГазета РВСДинской районНовостиНовый ГодПиротехника

В новогодние праздники для многих людей неотъемлемым атрибутом праздника является запуск пиротехники. Как все сделать правильно, чтобы избежать трагических последствий?

    • Перед покупкой изделия обязательно обратите внимание на качество упаковки.

    • Пиротехнические изделия должны быть упакованы и иметь четкую маркировку на русском языке с указанием пожароопасных характеристик на упаковке. К каждой коробке должна прилагаться инструкция по применению с указанием, как правильно применять пиротехническое изделие и утилизировать.

    • Самым главным советом при запуске пиротехники является запрет на использование ее детьми. При запуске также нужно убедиться, что в радиусе опасной зоны нет домов, деревьев и линий электропередачи.

    • Ни при каких обстоятельствах нельзя наклоняться над коробкой после поджога фитиля, нужно находиться за радиусом опасной зоны. Для изделий 1-го класса это полметра, для 2-го – 5 метров, для 3-его – 20 метров.

    • Также не рекомендуется запускать пиротехнику в сильный ветер и носить ее при себе в карманах.

    • Нельзя держать фитиль во время поджигания возле лица и направлять ракеты и фейерверки на людей, а также бросать петарды под ноги.

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