Как безопасно запускать пиротехнику?

Перед покупкой изделия обязательно обратите внимание на качество упаковки.

Пиротехнические изделия должны быть упакованы и иметь четкую маркировку на русском языке с указанием пожароопасных характеристик на упаковке. К каждой коробке должна прилагаться инструкция по применению с указанием, как правильно применять пиротехническое изделие и утилизировать.

Самым главным советом при запуске пиротехники является запрет на использование ее детьми. При запуске также нужно убедиться, что в радиусе опасной зоны нет домов, деревьев и линий электропередачи.

Ни при каких обстоятельствах нельзя наклоняться над коробкой после поджога фитиля, нужно находиться за радиусом опасной зоны. Для изделий 1-го класса это полметра, для 2-го – 5 метров, для 3-его – 20 метров.

Также не рекомендуется запускать пиротехнику в сильный ветер и носить ее при себе в карманах.