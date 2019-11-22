Как бороться с зависимостью от смартфона у ребенка

В доме накопилось много дел, а тут еще и малыш требует к себе внимания. Порой, чтобы как-то отвлечь ребенка, родители дают ему в руки телефон или планшет. Родное чадо начинает с увлечением погружаться в виртуальный мир, а мама может спокойно заниматься домашними хлопотами. Да вот незадача: с течением времени ребенок уже сам начинает требовать гаджет, у него начинает появляться зависимость. Что же делать, если малыш постоянно играет в смартфоне? Этот вопрос мы задали психологу, руководителю детского развивающего центра "Академия Умки" Ольге Казанок.

По мнению эксперта, для начала родителям нужно взять ответственность за происходящую ситуацию. Важно понять, что в данном случае проблема не в детях. То есть, когда-то родитель сам позволил ребенку играть в смартфоны – показал гаджет. Малыш понял, что там интересно, и в итоге появилась такая зависимость.

Также родителям нужно признаться себе в том, что дать телефон плачущему ребенку легче, чем занять и успокоить его.

Первое действие: чтобы у ребенка не сформировалась зависимость, не даем играть более 30 минут в день. Второе действие: организовать совместные игры, чтение, прогулки. Зачастую именно на это у родителей не хватает времени, потому что после работы хочется отдохнуть, переделать массу домашних дел. И, конечно, мам можно понять, на их плечах сейчас лежит и быт, и семья, и работа.

«Умейте сказать: «Нет гаджетам!» Ведь в раннем детстве особенно легко формируется зависимость. Это «нет» пойдет на пользу ребенку в будущем», – рекомендует Ольга Казанок.

Простые игры, которые можно совместить с домашними делами

Игры с крупой

До 3 лет только со взрослыми, с 3 лет ребенок это может делать сам. Итак, во время готовки еды вы можете высыпать перемешанный рис с фасолью и обыграть такую ситуацию: мама собралась варить фасолевый суп, а фасоль перемешалась с рисом. Нужно маме помочь. Можно и вовсе вовлечь в историю героев: якобы пришел зайчик и у него случайно фасоль смешалась с рисом, а он так хотел зайчатам сварить рисовую кашу. И попросить ребенка о помощи зайчику – разделить ингредиенты.

Аппликация.

Заранее вырежьте цветочки из цветной бумаги, и пусть ребенок клеит их на «поляну» (лист бумаги). Дайте ему клей-карандаш, покажите пример, как клеить, и малыш сам сделает такую аппликацию, пока вы будете готовить ужин или убирать в доме.



«Горячо-холодно»

Возьмите предмет и спрячьте его, чтобы малыш не видел. Далее вы занимаетесь своими делами, а он ищет спрятанную вещь, помогают ему в этом ваши подсказки. Так, если ребенок совсем далеко от тайника, вы ему говорите: «Очень холодно!», «Ой-ой, совсем замерзаю», «Мороз-мороз» и т. д.

«Теплее» – малыш повернул в нужную сторону.

«И снова холодно» – сбился в пути.

«Горячее» – малыш приближается к предмету.

«Очень жарко», «Жарко», «Горячо» и т. д.

Творчество

Раскраски, рисование – это тоже увлекает детей. Ольга Казанок поделилась, что одним из любимых занятий воспитанников в мини-садике «Умка» является раскрашивание фигурок из соленого теста. Детки делают из него пирожные, черепашек и т. д.





И помните, позволяя ребенку долго играть в планшете, вы упускаете время для своевременного развития познавательных процессов (сензитивные периоды). В компьютерных играх не развиваются восприятие, воображение, память, мышление, речь. Понимание этого поможет маме отказать или ограничить времяпрепровождение ребенка в телефоне.

Тем более сейчас на помощь родителям готовы прийти всевозможные детские развивающие центры.



