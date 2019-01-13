Как будем отдыхать в 2019 году? График выходных и праздничных дней

В этом году ожидается 118 официальных выходных дней, 17 из них – праздники. Некоторые выходные дни будут переноситься.

Так, согласно Постановлению Правительства РФ от 01.10.2018 № 1163 «О переносе выходных дней в 2019 году» с новогодних каникул суббота 5 января переносится на четверг 2 мая, а воскресенье 6 января на пятницу 3 мая. Суббота 23 февраля переносится на пятницу 10 мая.

В честь Дня защитника Отечества отдыхать будем всего два дня – 23-24 февраля (суббота, воскресенье). На Международный женский день выходных будет больше – 8-10 (пятница-воскресенье).

На майские праздники можно планировать поездки на несколько дней, на Первомай отдыхать будем аж 5 дней с 1 по 5 мая, а на День Победы – четыре дня с 9 по 12 мая.

На День независимости России запланирован один выходной день - непосредственно 12 июня (среда). В ноябре День народного единства продлится три дня – 2- 4 ноября.

Сокращёнными будут следующие рабочие дни:

22 февраля — накануне Дня защитника Отечества;

7 марта — накануне 8 Марта;

30 апреля — в преддверии майских праздников ;

8 мая — перед Днем Победы;

11 июня — накануне Дня России;

31 декабря — последний день 2019 года.



