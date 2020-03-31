Будет ли контролироваться выполнение постановления губернатора?

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 30 марта внес изменения в постановление, касаемое повышенной готовности в связи с коронавирусом*.

Согласно ему, с 31 марта приостанавливается деятельность следующих объектов и запрещается:

работа кружков и секций, иных досуговых мероприятий для лиц пожилого возраста;

проведение досуговых, развлекательных, спортивных, культурных, деловых, рекламных и т. д. и т. п. мероприятий;

посещение гражданами зданий, строений, сооружений, предназначенных для развлекательных и досуговых мероприятий;

посещение гражданами парков, скверов, набережных, пляжей и иных мест массового отдыха;

деятельность парикмахерских, салонов красоты косметических и подобных объектов;

деятельность стоматологий, кроме экстренных случаев;

деятельность объектов розничной торговли, кроме аптек и объектов, реализующих продтовары первой необходимости;

деятельность организаций по бытовому обслуживанию населения;

деятельность платных образовательных организаций (кроме дистанционных);

деятельность агентств недвижимости;

деятельность ТРК, ТРЦ, кроме объектов розничной торговли, где продают товары первой необходимости;

деятельность ярмарок, выставок;

деятельность СТО и автомоек;

деятельность гостиниц и санаториев по бронированию и заселению;

деятельность кафе, ресторанов, баров, кроме работающих на вынос.

Запрещено проведение детских, спортивных и культурных мероприятий.

Запреты для гостиниц на прием отдыхающих продлеваются до 1 июня 2020 года.

Кроме этого, до 1 июня приостановлена деятельность объектов массового отдыха (парков, пляжей и т. п.).

Чтобы узнать, как выполнение данного постановления будет контролироваться гражданами муниципалитета, журналист “РВС” обратилась к заместителю главы Динского района Александру Фисун.

“Жителей мы начали предупреждать еще с субботы. Проводили с ними разъяснительные беседы. Говорили предпринимателям, что при необходимости, например, на магазине можно оставить номер. Бывают ситуации, когда человеку экстренно нужна какая-то вещь. Тогда в исключительном случае это может быть бесконтактная доставка домой. Это совсем другая картина. А когда народ, видя открытые двери, набирает сегодня обои, завтра – клей, а после опять возвращается за чем-то, чего не хватило... Это бесконечное хождение. Поэтому и ужесточили меры”, – пояснил Александр Фисун.

Он рассказал, что сейчас решается вопрос с рынками и ярмарками, на которых тоже ежедневно массовое скопление людей.

“Будем принимать решение: полностью закрывать рынки и ярмарки или оставлять только точки с продовольственными товарами”, – добавил заместитель.

В сельских поселениях планируют проводить ежедневные проверки. Если какой-либо объект не станет соблюдать меры, это будет фиксироваться, все данные передадут в Роспотребнадзор, чтобы специалисты приезжали и составляли административный протокол.

Кроме этого, губернатор в постановлении рекомендовал подключиться к проверке сотрудникам полиции, Росгвардии и представителей казачества.

О нарушителях можно сообщать на горячую линию 8(86162)6-12-51 (круглосуточно).

Каждое обращение будет обрабатываться и проверяться.

До какого числа это продлится, Александр ответил, что на данный момент в тот период, который объявил президент, – с 30 марта по 5 апреля.

В завершение Александр Фисун подчеркнул, что каждый глава сельского поселения должен понимать, что у него происходит с гражданами, и всевозможные последствия предусмотреть.

*Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 26 марта 2020 года № 172 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"