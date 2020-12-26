График работы медучреждений района в новогодние праздники
В новогодние выходных медучреждения Динского района будут работать по следующему графику.
1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 января 2021 года
Динская районная поликлиника
Можно будет вызвать терапевта на дом с 8.00 до 18.00.
Пациенты с повышенной температурой тела могут обратиться непосредственно в поликлинику. Для таких больных будет работать амбулаторный центр по приему жителей всего района. Вопросы специалистам можно задать по телефону: 8(988)359-31-49.
Поликлиника Новотитаровской РБ № 1
Терапевт будет обслуживать вызовы на дому с 8.00 до 18.00.
На приеме в поликлинике будет работать врач-педиатр.
В участковых больницах терапевты будут обслуживать вызовы на дом с 8.00 до 15.00.
Агроном
С 8.00 до 15.00 в амбулатории будет работать дежурный врач-терапевт.
Украинский
Жители могут вызвать врача на дом, специалист приедет из Пластуновской.
Красносельское и Первореченское
На дом по неотложным показаниям может приехать врач из Динской.
Карла Маркса
Жителей обслужит на дому терапевт из Новотитаровской.
Воронцовская
Станица будет под контролем Нововеличковской участковой больницы.
Поликлиники Динской и участковые больницы района
Будет организовано дежурство врача-педиатра с 8.00 до 15.00.
В случае наступления смерти родственника все необходимые медицинские мероприятия по констатации смерти и выдаче медицинского свидетельства в Динской поликлинике и во всех участковых будут проводить врачи поликлиники, дежурящие на дому.
Для вызова врача в Динской родственники умершего могут обращаться по телефону 6-15-03. Диспетчер согласует время встречи с медицинским работником. В поликлиниках участковых больниц номера телефонов для связи с врачом будут размещены на информационных стендах.
3, 6, 9 января 2021 года
Динская районная поликлиника и поликлиника Новотитаровской РБ № 1
Будет работать врач-терапевт на приеме в поликлинике с 8.00 до 13.00 и по обслуживанию вызовов на дом с 8.00 до 18.00.
Прием будет проводить также врач-хирург с 8.00 до 13.00.
Участковые больницы района
Прием терапевта будет проводиться как в поликлинике, так и с выездом на дом по неотложным показаниям.
Женщины могут проконсультироваться у врача-гинеколога женских консультаций и в гинекологических кабинетах участковых больниц.
В детской поликлинике и в поликлиниках участковых больниц, как и в остальные дни, с 8.00 до 15.00 работает врач-педиатр.
9 января 2021 года с 9.00 до 11.00 водители могут прийти в Динскую поликлинику на осмотр в экспертную комиссию по освидетельствованию водителей автотранспорта.
Дополнительная информация будет доступна по телефонам регистратур поликлиник по месту жительства.
Новости и объявления будут публиковаться на официальных страницах ЦРБ в инстаграме и на сайте: crbdin.ru.
КОНТАКТЫ
Подразделения Динской центральной районной больницы
- Новотитаровская РБ № 1: 8 (86162) 4-33-55;
- Пластуновская УБ: 8 (86162) 3-71-07;
- Васюринская УБ: 8 (86162) 3-12-92 ;
- Нововеличковская УБ: 8 (86162) 7-66-02;
- Старомышастовская УБ: 8 (86162) 7-53-73;
- Амбулатория п. Агроном: 8 (86162) 7-82-83;
- Амбулатория с. Первореченского: 8 (86162) 3-43-37;
- Амбулатория с. Красносельского: 8 (86162) 3-33-43;
- Амбулатория п.Украинского: 8 (86162) 4-16-17;
- Амбулатория им. х. К. Маркса: 8 (86162) 4-25-99;
Комментарии