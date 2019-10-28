Как будут работать медучреждения в праздники?

Амбулаторно-поликлинические учреждения 4 ноября 2019 года будут работать с 8.00 до 15.12.

В это время можно будет посетить врача-терапевта и врача-педиатра в поликлинике или вызвать на дом, врача-хирурга (травматолога), врача акушера-гинеколога, а также процедурный кабинет, клиническую лабораторию, рентген-кабинет.

Водительскую комиссию можно пройти 2 ноября 2019 года с 08.00 до 11.00.

Стоматологическая поликлиника будет работать 2 ноября с 08.00 до 14.30.

Для получения свидетельства о смерти необходимо обращаться в отделение скорой медицинской помощи по телефону: 8 (86162) 6-15-03.

В остальное время следует обращаться на приёмный покой больницы или вызывать бригаду скорой медицинской помощи.