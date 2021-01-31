Как часто можно есть фастфуд. Мнение специалистов

Если большая часть продуктов в рационе человека полезные, один-два раза в неделю он может позволить себе отведать фастфуд.

Об этом в беседе с RT заявила спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Она объяснила следующее: если 80% рациона в день - правильная еда (например, цельнозерновые каши, белок, фрукты, овощи), тогда 10-15% может составлять неправильная еда. Если человек всю неделю придерживается принципов рационального и правильного питания, то одной порцией фастфуда один, максимум два раза в неделю, своему организму он вряд ли сильно навредит.

Также она назвала на ее взгляд один из самых вредных продуктов в категории фастфуд - картошку фри. Она жарится во фритюре, в процессе жарки образуются вредные трансжиры, которые негативно отражаются на организме.

В то же время диетолог Ольга Григорьян рассказала, что абсолютно вредных и полезных продуктов - нет. По ее мнению можно есть все, но в пределах разумного и в зависимости от состояния здоровья.

Специалист отметила, что не стоит запивать еду сладкой газировкой. Это способствует увеличению дозы сахар, что может нанести вред организму.