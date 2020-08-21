Как дети будут учиться в школах Кубани

20 августа пресс-служба администрации края сообщила, что губернатор дал интервью федеральным СМИ и рассказал, как начнется учебный год в школах Кубани.

"Все школы Краснодарского края готовы принять детей 1 сентября. Сейчас эпидситуация позволяет нам начать учебный год в очном формате, правда с особыми мерами предосторожности", – сообщил глава Кубани.

Итак, что за "особые меры"?

Праздничные линейки, как мы уже писали ранее, пройдут только для 1, 9 и 11 классов. Чтобы избежать большого скопления людей, школы организуют их по классам или параллелям. Присутствие родителей разрешается, но только в масках.

Губернатор сообщил, что все школы Кубани уже получили бактерицидные лампы и антисептики.

Расписание уроков составлено так, чтобы свести контакты детей к минимуму.

За каждым классом будет закреплен свой кабинет, в котором пройдут уроки по всем предметам, кроме занятий, требующих специального оборудования.

Обслуживающий персонал школ должен носить маски.

У всех школьников и сотрудников на входе будет измеряться температура.

Люди с признаками инфекции будут изолироваться, о каждом таком случае школа будет уведомлять Роспотребнадзор.

Если кто-то из учеников заболеет коронавирусом, весь его класс будет временно переведен на дистанционное обучение.

"Мы рассчитываем, что строгое соблюдение этих мер безопасности позволит избежать роста заболеваемости", – выразил надежду Вениамин Кондратьев.

"Организация учебного процесса будет осуществляться по ступенчатому расписанию уроков, графику посещения столовой, чтобы минимизировать контакты обучающихся, – рассказывает в на официальном сайте администрации Динского района начальник управления образования Марина Ежкова.

– Сейчас идет этап завершения работ по капитальному ремонту образовательных учреждений.

Межведомственная комиссия уже проверила 30 дошкольных, 27 общеобразовательных и 7 учреждений дополнительного образования. Все они приняты без замечаний".