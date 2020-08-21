Как дети будут учиться в школах Кубани
20 августа пресс-служба администрации края сообщила, что губернатор дал интервью федеральным СМИ и рассказал, как начнется учебный год в школах Кубани.
"Все школы Краснодарского края готовы принять детей 1 сентября. Сейчас эпидситуация позволяет нам начать учебный год в очном формате, правда с особыми мерами предосторожности", – сообщил глава Кубани.
Итак, что за "особые меры"?
- Праздничные линейки, как мы уже писали ранее, пройдут только для 1, 9 и 11 классов. Чтобы избежать большого скопления людей, школы организуют их по классам или параллелям. Присутствие родителей разрешается, но только в масках.
- Губернатор сообщил, что все школы Кубани уже получили бактерицидные лампы и антисептики.
- Расписание уроков составлено так, чтобы свести контакты детей к минимуму.
- За каждым классом будет закреплен свой кабинет, в котором пройдут уроки по всем предметам, кроме занятий, требующих специального оборудования.
- Обслуживающий персонал школ должен носить маски.
- У всех школьников и сотрудников на входе будет измеряться температура.
- Люди с признаками инфекции будут изолироваться, о каждом таком случае школа будет уведомлять Роспотребнадзор.
- Если кто-то из учеников заболеет коронавирусом, весь его класс будет временно переведен на дистанционное обучение.
"Мы рассчитываем, что строгое соблюдение этих мер безопасности позволит избежать роста заболеваемости", – выразил надежду Вениамин Кондратьев.
"Организация учебного процесса будет осуществляться по ступенчатому расписанию уроков, графику посещения столовой, чтобы минимизировать контакты обучающихся, – рассказывает в на официальном сайте администрации Динского района начальник управления образования Марина Ежкова.
– Сейчас идет этап завершения работ по капитальному ремонту образовательных учреждений.
Межведомственная комиссия уже проверила 30 дошкольных, 27 общеобразовательных и 7 учреждений дополнительного образования. Все они приняты без замечаний".
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