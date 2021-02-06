Как и чем помочь пострадавшим после пожара в Агрономе

Во вчерашнем пожаре, который произошел в Агрономе, пострадало 4 квартиры (в одноэтажном доме барачного типа).

Как нам пишут жители поселка, сильней всего огонь повредил жилье и вещи многодетной семьи.

Напомним, 5 февраля, около 5 вечера в Агрономе случился пожар. Из-за ветра огонь быстро разгорелся. Обрушилась кровля. Из 4-х квартир две удалось сохранить.

Позже к пожарным присоединились спасатели. Работы продолжились ночью и утром.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Все проживающие в доме живы, пострадавших нет.

У многодетной семьи Симоновых буквально не осталось ничего. Людям нужна одежда, обувь, продукты, посуда, белье, бытовая химия и многое другое. Все их предметы быта сгорели.

Уточнить, чем конкретно помочь, можно по телефону.

Одежда и обувь нужны для:

☑️девочки 14 лет, р. одежды 50-52, р. обуви 39.

☑️женщины, р. одежды 58, р. обуви 39-40.

☑️мальчиков-близнецов, одежда на 4 года, р. обуви 28-29, 29-30.

☑️мужчины, р. обуви 41-42, размер одежды 48.

Ниже номер телефона Александры (мамы), он привязан к карте. Может кто сможет помочь деньгами. Звоните:

8(989)80-74-204.



