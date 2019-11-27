Как изменился Комсомольский парк после реконструкции?

Благоустройство Комсомольского парка идет полным ходом. Те, кто не был там хотя бы с лета, его попросту не узнают.

Появились две новые детские площадки с горками, качелями. Они ограждены невысоким забором.

Еще одна, в форме корабля, сейчас монтируется. Как сообщили специалисты, работы займут еще две недели. Находится эта площадка в дальней части парка, которую теперь тоже облагородили.

Для детей постарше и взрослых появились различные тренажеры. В данный момент на площадке наносят резиновое покрытие.

Кроме того, в Комсомольском парке «поселились» сказочные персонажи: дядька Черномор, витязь на коне, вороны со свитками.

Заканчивается обустройство велодорожек с резиновым покрытием. Устанавливают большое количество лавочек, появились новые фонари. Изменился и ландшафтный дизайн — появились новые хвойные и декоративные кустарники.

Убрали и старое здание в центре парка, которое было настоящим «бельмом».

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в ноябре высадили березовую рощу — появилось 75 новых деревьев.

Расчистили и вид на реку. Теперь по благоустроенным дорожкам можно выйти на берег. Там планируется обустроить зону отдыха, создать душевые и спортивные площадки (для волейбола на песке, футбола). Но пока еще вырабатывается концепция, согласовываются идеи.

Как сообщили журналисту в администрации, работы по благоустройству в рамках четвертой очереди реконструкции планируется закончить до середины декабря этого года.

«РВС» узнала у жителей Динского района (ведь отдохнуть сюда приезжают и из других станиц и сел), нравится ли им новый вид парка. Многие просто в восторге от того, как он изменился. Другие же сетуют на то, что обрезали верхушки деревьев. Но единогласно мнение о том, что больше всего вреда приносят вандалы, которые уже неоднократно портили и тренажеры, и велосипедные дорожки, и освещение в парке.

Люди считают, что их обязательно нужно наказать, а также установить видеонаблюдение. Изначально это не входило в планы, но в связи с частой порчей имущества в следующем году власти планируют выделить средства на него и на полное ограждение парка.

В целом, чтобы увидеть и оценить все изменения, просто необходимо выбрать день, когда будет хорошая погода, и всей семьей отправиться на прогулку в Комсомольский парк.