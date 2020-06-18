Как изменятся тарифы ЖКХ с 1 июля этого года?

Каждый год с 1 июля – с начала второго полугодия тарифы на коммунальные услуги индексируются.

«РВС» узнала, как они изменятся в этот раз.

Для сравнения публикуем показатели до и после.





Холодное водоснабжение

🌳Динское сельское поселение

МУП «Динком «ТЕПЛО»

1 полугодие: 24,85 руб./куб. м (с НДС) с 13.06.2020 г.

2 полугодие: 25,67 руб./куб. м (с НДС).





🌳Мичуринское сельское поселение

МООО «Мичуринское ЖКХ»*

1 полугодие: 29,53 руб./куб. м (с НДС).

2 полугодие: 30,34 руб./куб. м (с НДС).





🌳 Васюринское сельское поселение

МУП "Родник"*

1 полугодие: 25,69 руб./куб. м (с НДС).

2 полугодие: 26,71 руб./куб. м (с НДС).





🌳Пластуновское сельское поселение

Пластуновское МООО «Пластуновское ЖКХ»*

1 полугодие: 35,85 руб./куб. м (с НДС).

2 полугодие: 36,90 руб./куб. м (с НДС).





🌳Красносельское сельское поселение

Пластуновское МООО «Пластуновское ЖКХ»*

1 полугодие: 35,85 руб./куб. м (с НДС).

2 полугодие: 36,90 руб./куб. м (с НДС).





🌳Новотитаровское сельское поселение

ООО «КОММУНАЛЬНИК»*

1 полугодие: 27,81 руб./куб. м (с НДС).

2 полугодие: 28,64 руб./куб. м (с НДС).





🌳Старомышастовское сельское поселение

МУП «Родное подворье»*

1 полугодие: 33,00 руб./куб. м (с НДС).

2 полугодие: 34,31 руб./куб. м (с НДС).





🌳Нововеличковское сельское поселение

МУП ЖКХ «Нововеличковское»*

1 полугодие: 34,09 руб./куб. м (с НДС).

2 полугодие: 34,09 руб./куб. м (с НДС).





🌳Южно-Кубанское сельское поселение

МУП «Юг»*

1 полугодие: 27,93 руб./куб. м (с НДС).

2 полугодие: 29,03 руб./куб. м (с НДС).





Водоотведение

🌳Динское сельское поселение

МУП Динком «ТЕПЛО»

1 полугодие: 45,99 руб./куб. м (с НДС) с 13.06.2020 г.

2 полугодие: 47,63 руб./куб. м (с НДС).





🌳Мичуринское сельское поселение

МООО «Мичуринское ЖКХ»*

1 полугодие: 52,21 руб./куб. м (с НДС).

2 полугодие: 52,21 руб./куб. м (с НДС).





🌳Васюринское сельское поселение

МУП «Родник»*

1 полугодие: 43,75 руб./куб. м (с НДС).

2 полугодие: 44,05 руб./куб. м (с НДС).





🌳Нововеличковское сельское поселение

ООО ПКФ «Оптимус»*

1 полугодие: 35,81 руб./куб. м (с НДС).

2 полугодие: 37,09 руб./куб. м (с НДС).





🌳Южно-Кубанское сельское поселение

МУП «Юг»*

1 полугодие: 38,86 руб./куб. м (с НДС).

2 полугодие: 38,86 руб./куб. м (с НДС).





🌳Новотитаровское сельское поселение

ООО «Альтернатива»*

1 полугодие: 49,02 руб./куб. м (с НДС).

2 полугодие: 50,18 руб./куб. м (с НДС).





Тепловая энергия

🌳Динское сельское поселение

МУП «Динком «ТЕПЛО»

1 полугодие: 3365,33 руб./Гкал (с НДС).

2 полугодие: 3499,94 руб./Гкал (с НДС).





🌳Мичуринское сельское поселение

МООО «Мичуринское ЖКХ»*

1 полугодие: 3346,00 руб./Гкал (с НДС).

2 полугодие: 3457,51 руб./Гкал (с НДС).





🌳Старомышастовское сельское поселение

МУП «Родное подворье»*

1 полугодие: 4026,20 руб./Гкал (с НДС).

2 полугодие: 4295,96 руб./Гкал (с НДС).





🌳Южно-Кубанское сельское поселение

МУП «Юг»*

1 полугодие: 2773,03 руб./Гкал (с НДС).

2 полугодие: 2778,02 руб./Гкал (с НДС).





🌳Нововеличковское сельское поселение

МУП ЖКХ «Нововеличковское»*

1 полугодие: 4067,30 руб./Гкал (с НДС).

2 полугодие: 4339,81 руб./Гкал (с НДС).





🌳Новотитаровское сельское поселение

МУП «Коммунальник»*

1 полугодие: 3795,5 руб./Гкал (с НДС).

2 полугодие: 3883,14 руб./Гкал (с НДС).





🌳Васюринское сельское поселение

АО «Краснодартеплосеть»

1 полугодие: 1750,13 руб./Гкал (с НДС).

2 полугодие: 1779,88 руб./Гкал (с НДС).





* организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом РФ.





Электрическая энергия

🌳Динской район (одноставочный тариф)

ПАО «ТНС энерго Кубань»

1 полугодие: 3,37 руб./кВтч (с НДС).

2 полугодие: 3,52 руб./кВтч (с НДС).





Природный газ

🌳Динской район

ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»

1 полугодие: 6,43 руб./м3 (с НДС).

2 полугодие: будет известно ближе к 1 июля.





Вывоз ТКО

🌳Динской район

АО «Мусороуборочная компания»

1 полугодие: 366,74 руб./куб. м (с НДС).

2 полугодие: 387,44 руб./куб. м (с НДС).