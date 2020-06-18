Как изменятся тарифы ЖКХ с 1 июля этого года?
Каждый год с 1 июля – с начала второго полугодия тарифы на коммунальные услуги индексируются.
«РВС» узнала, как они изменятся в этот раз.
Для сравнения публикуем показатели до и после.
Холодное водоснабжение
🌳Динское сельское поселение
МУП «Динком «ТЕПЛО»
1 полугодие: 24,85 руб./куб. м (с НДС) с 13.06.2020 г.
2 полугодие: 25,67 руб./куб. м (с НДС).
🌳Мичуринское сельское поселение
МООО «Мичуринское ЖКХ»*
1 полугодие: 29,53 руб./куб. м (с НДС).
2 полугодие: 30,34 руб./куб. м (с НДС).
🌳Васюринское сельское поселение
МУП "Родник"*
1 полугодие: 25,69 руб./куб. м (с НДС).
2 полугодие: 26,71 руб./куб. м (с НДС).
🌳Пластуновское сельское поселение
Пластуновское МООО «Пластуновское ЖКХ»*
1 полугодие: 35,85 руб./куб. м (с НДС).
2 полугодие: 36,90 руб./куб. м (с НДС).
🌳Красносельское сельское поселение
Пластуновское МООО «Пластуновское ЖКХ»*
1 полугодие: 35,85 руб./куб. м (с НДС).
2 полугодие: 36,90 руб./куб. м (с НДС).
🌳Новотитаровское сельское поселение
ООО «КОММУНАЛЬНИК»*
1 полугодие: 27,81 руб./куб. м (с НДС).
2 полугодие: 28,64 руб./куб. м (с НДС).
🌳Старомышастовское сельское поселение
МУП «Родное подворье»*
1 полугодие: 33,00 руб./куб. м (с НДС).
2 полугодие: 34,31 руб./куб. м (с НДС).
🌳Нововеличковское сельское поселение
МУП ЖКХ «Нововеличковское»*
1 полугодие: 34,09 руб./куб. м (с НДС).
2 полугодие: 34,09 руб./куб. м (с НДС).
🌳Южно-Кубанское сельское поселение
МУП «Юг»*
1 полугодие: 27,93 руб./куб. м (с НДС).
2 полугодие: 29,03 руб./куб. м (с НДС).
Водоотведение
🌳Динское сельское поселение
МУП Динком «ТЕПЛО»
1 полугодие: 45,99 руб./куб. м (с НДС) с 13.06.2020 г.
2 полугодие: 47,63 руб./куб. м (с НДС).
🌳Мичуринское сельское поселение
МООО «Мичуринское ЖКХ»*
1 полугодие: 52,21 руб./куб. м (с НДС).
2 полугодие: 52,21 руб./куб. м (с НДС).
🌳Васюринское сельское поселение
МУП «Родник»*
1 полугодие: 43,75 руб./куб. м (с НДС).
2 полугодие: 44,05 руб./куб. м (с НДС).
🌳Нововеличковское сельское поселение
ООО ПКФ «Оптимус»*
1 полугодие: 35,81 руб./куб. м (с НДС).
2 полугодие: 37,09 руб./куб. м (с НДС).
🌳Южно-Кубанское сельское поселение
МУП «Юг»*
1 полугодие: 38,86 руб./куб. м (с НДС).
2 полугодие: 38,86 руб./куб. м (с НДС).
🌳Новотитаровское сельское поселение
ООО «Альтернатива»*
1 полугодие: 49,02 руб./куб. м (с НДС).
2 полугодие: 50,18 руб./куб. м (с НДС).
Тепловая энергия
🌳Динское сельское поселение
МУП «Динком «ТЕПЛО»
1 полугодие: 3365,33 руб./Гкал (с НДС).
2 полугодие: 3499,94 руб./Гкал (с НДС).
🌳Мичуринское сельское поселение
МООО «Мичуринское ЖКХ»*
1 полугодие: 3346,00 руб./Гкал (с НДС).
2 полугодие: 3457,51 руб./Гкал (с НДС).
🌳Старомышастовское сельское поселение
МУП «Родное подворье»*
1 полугодие: 4026,20 руб./Гкал (с НДС).
2 полугодие: 4295,96 руб./Гкал (с НДС).
🌳Южно-Кубанское сельское поселение
МУП «Юг»*
1 полугодие: 2773,03 руб./Гкал (с НДС).
2 полугодие: 2778,02 руб./Гкал (с НДС).
🌳Нововеличковское сельское поселение
МУП ЖКХ «Нововеличковское»*
1 полугодие: 4067,30 руб./Гкал (с НДС).
2 полугодие: 4339,81 руб./Гкал (с НДС).
🌳Новотитаровское сельское поселение
МУП «Коммунальник»*
1 полугодие: 3795,5 руб./Гкал (с НДС).
2 полугодие: 3883,14 руб./Гкал (с НДС).
🌳Васюринское сельское поселение
АО «Краснодартеплосеть»
1 полугодие: 1750,13 руб./Гкал (с НДС).
2 полугодие: 1779,88 руб./Гкал (с НДС).
* организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
Электрическая энергия
🌳Динской район (одноставочный тариф)
ПАО «ТНС энерго Кубань»
1 полугодие: 3,37 руб./кВтч (с НДС).
2 полугодие: 3,52 руб./кВтч (с НДС).
Природный газ
🌳Динской район
ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»
1 полугодие: 6,43 руб./м3 (с НДС).
2 полугодие: будет известно ближе к 1 июля.
Вывоз ТКО
🌳Динской район
АО «Мусороуборочная компания»
1 полугодие: 366,74 руб./куб. м (с НДС).
2 полугодие: 387,44 руб./куб. м (с НДС).
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