Как хоронят безродного человека и кому достается его жилье?

В редакцию “РВС” пришла женщина. Она рассказала, что ее знакомый умер 16 августа. Документов у нее его нет, как забрать с морга и похоронить, не знает.

Рассказала, что умерший жил в Динской, в доме, который делится на двух хозяев. Раньше весь дом принадлежал его отцу, который при жизни одну часть оформил на знакомого, другие две части - на своего сына (недавно умершего). Когда в середине августа стало известно о кончине мужчины, которому принадлежали ⅔ дома, соседи отвезли его в морг и зарегистрировали как безродного.

Женщину, которая обратилась в редакцию, беспокоили два вопроса.

Первый о том, как теперь похоронят умершего, если он “безродный”? Доверенность и все необходимые документы отсутствуют.

Второй: что теперь будет с той частью дома, которая ему принадлежала? Подчеркнем сразу, обратившаяся ни на что не претендует, опасается только того, что площадь перейдет в собственность соседей, которые при жизни, по словам женщины, издевались над покойником и его избивали (он был инвалидом).

В администрации Динского сельского поселения рассказали, что те трупы, которых никто не забирает, называются невостребованными. В морге они лежат определенное время. Если за ними никто так и не приезжает, из морга специалисты обращаются в администрацию с просьбой захоронить невостребованный труп. Далее нанимается специализированная служба по организации похорон и тело умершего придают земле.

Что касается дома покойника, то, посоветовавшись с юристом, выяснилось следующее.

Имущество, которое осталось после умершего и на которое никто не претендует или не может претендовать ни по завещанию, ни по праву наследования, называется выморочным.

По закону, спустя время оно переходит в собственность поселения. Соседям, если при жизни покойника ничего не было оформлено (наследства, дарственного и т.п.), жилье никак не достанется, так как родственниками они не являются. Через время государство обнаружит, что жилье выморочное и оформит в казну.