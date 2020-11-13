Как можно получить выплаты по социальному контракту

Как можно получить выплаты по социальному контракту

Как можно получить выплаты по социальному контракту

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4 часа назад ВыплатыВыплаты соцконтрактГазета РВСДинской районНовости Динского районаСоц службаСоцзащитаСоциальный контракт

Жители Динского района интересуются, могут ли они получить социальную помощь на основании социального контракта.

В управлении социальной защиты населения Динского района рассказали следующее:

«Суть социального контракта состоит в том, что гражданам производится выплата в размере до 90 тысяч рублей. Получить ее могут только малоимущие граждане после предоставления пакета документов в органы соцзащиты. Денежная сумма целевая. Чаще это средства на оборудование, благодаря которому человек в будущем сможет получать доход выше прожиточного минимума. Капитальные вложения, которые повлекут регулярное получение прибыли.

Используя выплаты по назначению, человек выходит из ряда малоимущих. В данный момент помощь оказывается по двум направлениям – развитие предпринимательской деятельности и развитие личного подсобного хозяйства.

Все выглядит так.

  • Получить сумму выплат могут только малоимущие. Единоразово, не более 90000 рублей. Для этого подается пакет документов, подтверждающих статус семьи. Заявку можно подать через госуслуги с дальнейшей явкой в органы соцзащиты. Во время подачи заявления необходимо стоять на учете в центре занятости.
  • Составляется упрощенный бизнес-план, в котором человек расписывает, что он собирается купить, как будет использовать приобретение и какую выгоду планирует получить.
  • Сумму рассматривает комиссия, для этого приглашаются специалисты из профильных отделов администрации по мере того, с какой заявкой обратились. Т. е. это могут быть члены из сельхозуправления или строительного отдела, например. Решается, каким образом будет начисляться выплата – этапность.
  • Далее человек покупает оборудование. К нему выезжает комиссия, актирует приобретенный товар согласно финансовым документам. И потом на каждом этапе социального контракта проходит проверка, которая утверждает, что на самом деле идет целевое использование покупки.
  • После завершения срока действия контракта гражданин снимается с учета как малоимущий.

С нового года возможны изменения суммы выплат и самого подхода к услуге».

Для подачи заявления семье (гражданину) необходимо подготовить следующие документы:

  1. паспорта всех членов семьи старше 14 лет или иные документы, удостоверяющие личность;
  2. свидетельства о рождении детей до 14 лет;
  3. свидетельство о браке (при наличии);
  4. справки о постановке на учет в отдел социальной защиты населения (при наличии);
  5. справки об инвалидности (при наличии);
  6. справка о составе семьи по месту регистрации;
  7. справки о заработной плате по форме 2-НДФЛ и других доходах семьи;
  8. справка о наличии или отсутствии недвижимого имущества в собственности членов семьи (необходима для расчетов расхода на услуги ЖКХ и налогов на недвижимость);
  9. справка о наличии или отсутствии транспортных средств в собственности членов семьи (необходима для расчетов расхода на транспортные средства и транспортные налоги);
  10. справка о предоставлении членам семьи любого вида социальной помощи за последние 3 года (например, справка о размере пенсий и пособий по безработице либо аналогичный документ из налогового органа);
  11. письменные согласия на заключение контракта от всех совершеннолетних членов семьи (без этого социальный контракт не может быть заключен).


Наталья Бережная

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