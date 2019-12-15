Как не попасться на крючок мошенников? Советы от полиции

Пресс-служба Отдела МВД России по Динскому району сообщает, что полицейские в любое время готовы прийти на помощь гражданам, нуждающимся в защите прав и законных интересов.

Но всегда целесообразнее предотвратить опасные ситуации, чем потом исправлять последствия. Лучшая страховка от многих бед – это бдительность и осторожность. Поэтому, уважаемые граждане Динского района, тщательно анализируйте и перепроверяйте любую информацию, поступающую вам по различным каналам связи.

Например, получив сообщение по мессенджеру/смс/электронной почте или звонок о том, что стали победителем конкурса, не спешите верить, если при этом от вас требуют какую-либо сумму на почтовые расходы/оформление документов/прочие условия. Если вы участвовали в розыгрыше, о котором идет речь, найдите контакты организатора и проверьте истинность полученной информации. Если не участвовали – тем более не верьте и не поддавайтесь на уловки, не верьте обещаниям о большой прибыли или дорогостоящих призах.

Если вам лично/по телефону/по электронной почте предлагают купить с огромной скидкой якобы дорогостоящие и при этом «почти волшебные, от всех болезней» лекарства, витамины или приспособления – не верьте.

Медицинские препараты, имеющие специальные сопроводительные документы, можно приобрести только в специализированных организациях.

И вряд ли представители серьезных компаний будут прибегать к такому методу продаж.

В вашу дверь постучали представители социальных служб или местной администрации, очень хотят поговорить с вами именно в доме? – Немедленно звоните в учреждение, от имени которого выступает нежданный гость. Мошенники занервничают, а настоящие работники отнесутся с пониманием.

Вам позвонили/написали о том, что родственник или близкий друг попал в беду и срочно нужны деньги? – Свяжитесь с человеком, которому якобы нужна помощь, не можете дозвониться – пробуйте еще или связывайтесь с теми, кто может быть с ним рядом.

В любой ситуации старайтесь сохранить хладнокровие и спокойствие, не совершайте опрометчивых шагов.

Если вы стали жертвой мошенников или обоснованно предполагаете, что в отношении вас планируют противоправные деяния, немедленно сообщите об этом в полицию по адресу: ст. Динская, ул. Шевченко, 25; по тел. дежурной части: 8(86162)6-15-94 или 02, 102.