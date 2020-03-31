Как обеспечиваются индивидуальной защитой полицейские

Полицейские, как и врачи, очень много контактируют с населением. Сейчас, в связи с всемирной пандемией, этим людям в первую очередь следует использовать средства индивидуальной защиты.

В редакцию «РВС» обратилась динчанка, которая заметила, что сотрудники полиции не оснащены средствами индивидуальной защиты:

«У нас в районе введен режим повышенной готовности, но отдел полиции принимает в прежнем режиме, людей меньше не стало, на онлайн-прием заявлений никто не перешел, при всем при этом к ним приезжают проверки из края.

Сотрудники никакими средствами индивидуальной защиты не обеспечены, они же, как и врачи, первые, кто контактирует с большим количеством людей», – пишет читательница.

Журналист «РВС» узнала, реализуются ли меры защиты сотрудников полиции, каким образом и ввелось ли ограничение приема граждан или же переход на онлайн-режим.

В полиции пояснили, что в связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции ОМВД России по Динскому району с 27 марта временно приостановил личный прием граждан.

Заявителям рекомендуется направлять свои обращения письменно, на бумажном носителе через операторов почтовой связи, в электронной форме, посредством сервиса «Прием обращений граждан и организаций» официального сайта ОМВД по Динскому району.

«Для сотрудников ОВД предусмотрено использование средств индивидуальной защиты (респираторы типа FFP2, медицинские маски и одноразовые латексные перчатки).

При проведении мероприятий с участием граждан, имеющих признаки вирусной инфекции, полицейскими используются противоэпидемиологические комплекты. В кабинетах поддерживается чистота, регулярно проводится профилактическая дезинфекция обработкой поверхностей. Более того, сотрудники, государственные служащие и работники с явными признаками ОРВИ к выполнению служебных обязанностей не допускаются», – сообщил журналисту временно исполняющий обязанности начальника ОМВД России по Динскому району Василий Инюкин.