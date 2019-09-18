Как обстоят дела с дорожными работами в Старомышастовской?
В редакцию "РВС" от жителей Старомышастовской не раз поступали вопросы по поводу ремонта дороги по улице Чапаева.
17 сентября журналист «РВС» встретилась с главой Старомышастовского сельского поселения Сергеем Долженко, чтобы узнать, на каком этапе сейчас ремонтные работы.
Глава рассказал, что капитальный ремонт дороги по Чапаева заканчивается. Он завершен на 90%. Там уже выложен асфальт, заменено 2 км водопровода. Осталось проложить трубы водоотведения возле каждого домовладения, около 70 м тротуара, установить дорожные знаки, сделать разметку и искусственную неровность.
Кроме этого, старомышастовцы неоднократно обращались с вопросами в "РВС" о ремонте улиц в целом. Сергей Долженко рассказал, что отремонтированы тротуары по улицам: Краснознаменной (от Красной до Карла-Маркса), Пушкина (от Карла-Маркса до Крупской), Крупской (от Советской до Пушкина).
Обновлена дорожная разметка на некоторых улицах сельского поселения, проведен ямочный ремонт. Отремонтировали дороги улиц Советской (от Мичурина до Садовой), Новая жизнь (от Красной до Кооперативной), Новая, х. Новый.
ООО «Автодор» отремонтировал тротуары автодороги Динская-Старомышастовская по улицам Ленина (от Садовой до дома №1 по ул. Ленина), Красная (от Чапаева до Южной).
Установлено уличное освещение от дома №1 по улице Ленина — ул. Ленина, ул. Советская, ул. Красная до ул. Южной.
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