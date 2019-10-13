Как осенью укрепить иммунитет?

С осени по весну вероятность подхватить простуду возрастает многократно. Стоит заболеть одному домочадцу — следом «подтягиваются» все остальные. «РВС» собрала для своих читателей самые действенные способы по укреплению иммунитета, чтобы в этот раз простуда не сразила вас наповал.

Больше витамина С

Постарайтесь добавить в свой рацион продукты, которые содержат этот витамин: шиповник, красный и зеленый перец, черную смородину, облепиху, яблоки, зелень петрушки, брокколи, брюссельскую капусту, укроп, рябину красную, цветную капусту, лимон.

Не забывайте завтракать

Всем известно, что завтрак – самый важный прием пищи. Тем не менее, многие из нас игнорируют его, делая медвежью услугу своему организму, в том числе иммунитету. Чтобы организм мог адекватно противостоять микробам и вирусам, он должен правильно и регулярно питаться. Питательный завтрак следует употреблять в течение полтора-двух часов после пробуждения. Этот прием пищи обеспечивает организм, в том числе и иммунную систему, необходимой для работы энергией.

Всего 2 столовых ложки меда обеспечат вас всеми необходимыми витаминами и микроэлементами, которые помогут бороться с простудой.

Не стоит забывать и про самых сильных борцов за здоровье — лук и чеснок. Но их лучше всего употребить во второй половине дня.

Меньше нервничайте

Стресс является одним из сильнейших факторов, нарушающих работу всех систем организма. В таком состоянии они становятся уязвимыми и выходят из строя. Не исключение и иммунная. Стресс запускает в организме гормональные реакции, которые в свою очередь делают иммунитет уязвимым к атакам микробов, его защитные способности ухудшаются, количество лейкоцитов падает. Это же происходит, если работать, как говорят, на износ и мало отдыхать. Для поддержания защитных свойств организма необходимо спать не меньше 7 часов в сутки. В противном случае работа иммунной системы нарушается.

Занимайтесь спортом

Бегайте по утрам, плавайте, занимайтесь в спортзале, или же делайте гимнастику дома – главное, выполняйте физические упражнения. Исследования показали, что достаточно трижды в неделю заниматься спортом, чтобы укрепить свою иммунную систему. А пока погода позволяет, конечно же, лучше заниматься на свежем воздухе. Так вы убьете сразу двух зайцев: и восстановите физическую форму, и позволите организму вполне насытиться кислородом, что также не менее важно для поддержания хорошего здоровья.

Закаляйтесь

Закаленные люди болеют реже, чем «тепличные». Начинать закаляться лучше всего как раз в летнее время. Сначала делать ножные ванночки с использованием воды комнатной температуры, затем принимать прохладный душ, постепенно снижая градус. Также полезно каждое утро принимать контрастный душ, летом босяком гулять по росе. А уже осенью, когда начнется отопительный сезон, важно не перегревать помещение. Температура в комнате не должна превышать 20 градусов. И даже в трескучие морозы надо хотя бы недолго, но ежедневно проветривать жилье. Очень жаркий и сухой воздух в доме вызывает сухость слизистых оболочек, а это в свою очередь облегчает проникновение вирусов и микробов в наши организмы.

Помните о гигиене

Риск заболеть можно значительно снизить, если соблюдать правила гигиены. Прежде всего, важно регулярно мыть руки, ведь большинство микробов передаются именно через них.

Одевайтесь по погоде

Не стоит лишний раз испытывать свой организм на прочность: когда за окном похолодало, одевайтесь теплее. Даже если в обед солнце еще хорошо согревает, то осенними вечерами уже весьма прохладно и сыро — простудиться в такое время очень легко.