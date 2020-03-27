Как отапливаются сегодня многоквартирные дома?

Месяц назад «РВС» писала о жалобе жительницы многоквартирного дома на улице Спортивной в станице Динской. 27 марта в редакцию вновь пришла жалоба на отопление. «Отсутствие тепла в квартире очень возмущает, да и что уж говорить о том, что при постоянном нахождении в холоде можно заболеть. А у нас в стране еще и пандемия».

«РВС» обратилась в МУП «Динком Тепло». Там прояснили, что все в норме и по плану. У коммунальной службы существует температурный график. Когда на улице плюсовая температура на уровне +15-20 градусов, то жилье не отапливается. Вечером и ночью отопление вновь проходит по домам. Все дело в том, что по температурному графику идет пропорционально и отопление жилых помещений, которое варьируется от текущей температуры на улице. Проще говоря: чем выше градус на улице, тем ниже градус отопления, и наоборот.