Как отметили последний звонок в Динском районе (фото, видео)

Вот и прозвенел последний звонок в учебном 2018-2019 году. Для многих это просто очередной этап в школьной жизни. А для выпускников — новая страница. Теперь они стали взрослыми и открыли дверь в другой мир.





«РВС» побывала сегодня в различных школах нашего района, чтобы показать своим читателям, как проходили праздничные мероприятия.





Школа № 1, станица Динская













