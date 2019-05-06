Как подготовить ребенка к сдаче ЕГЭ. Советы психологов

Для выпускников начинается сложный период - сдача ЕГЭ. Школьники сильно переживают, а родители тем более. И вроде бы подготовка была серьезной, но волнение берет свое. Как преодолеть его и успокоиться перед важными экзаменами?

Кандидат психологических наук, семейный психолог, тренер, эксперт по кризисным ситуациям в отношениях, детский психолог, действующий преподаватель кафедры общей психологии КГПИ им. Н. А. Некрасова Валентина Соловьева дала несколько советов сдающим ЕГЭ.

Волнение перед экзаменом – вещь естественная, это совершенно нормально. Волнуются даже отличники, которые всегда все сдавали на пять. Но если волнение слишком велико, оно может сильно навредить – ученик не соберется в нужный момент и совершит ошибки. Поэтому, если волнение чересчур захлестывает, необходимо чуть снизить его градус. Вот несколько советов.

1. Снижаем значимость.

Важно объяснить будущему выпускнику, что ЕГЭ – это не главное событие в жизни и относиться к нему надо проще. ЕГЭ – это лишь первое испытание, таких испытаний будет множество: другие экзамены, защита выпускных работ в институте, собеседования при поступлении на работу, регистрация брака, выступления в суде или других инстанциях. На фоне многих из этих испытаний ЕГЭ выглядит очень скромно. Нашли чего бояться!

2. Я сделал все, что мог.

Если школьник действительно готовился к ЕГЭ, то остается только применить все знания, которые имеются. Усвоенные знания никуда не исчезнут, об этом надо напоминать ребенку, если он чересчур волнуется.

3. Создаем блоки знаний.

Каждому, кто проходил через любой экзамен, знакомо чувство, когда кажется, что в голове каша. Это ощущение действительно может сбить с толку во время экзамена, вызвать сомнения в своих знаниях и их правильности. Для того чтобы такого не произошло, необходимо структурировать свои знания, выделить из них ряд ключевых постулатов и выучить их. Это поможет в ответственный момент не поддаться сомнениям и не «налажать» на экзамене.

4. Готовим все заранее.

На ЕГЭ очень много формальностей типа наличия паспорта, правильности заполнения данных, которые надо соблюдать. Если вы вдруг на полпути к школе выясните, что, например, забыли дома паспорт и впопыхах побежите за ним обратно с риском опоздать на экзамен, то вряд ли дополнительный источник «нервов» поможет вам собраться на экзамене. Поэтому о таких вещах лучше позаботиться заранее.

5. Идем гулять!

Приходить на экзамен нужно менее собранным, чем, казалось бы, надо, так как сама обстановка экзамена сосредотачивает. Вы как раз окажетесь в нужном психоэмоциональном состоянии к моменту испытаний. Чуть расслабиться перед экзаменом поможет, например, прогулка или катание на велосипеде. Можно посмотреть кино или посидеть в кафе с друзьями. И помните п. 2: если вы действительно готовились к экзамену, то обязательно продемонстрируете все свои знания.

Клинический психолог, детский нейропсихолог Михаил Владимирский отметил, что в период напряженной учебы важен образ жизни. Спокойная обстановка дома, правильное питание, распорядок дня, включающий прогулки и физическую активность.