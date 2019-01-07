Как подготовиться к крещенским купаниям

Осталось меньше двух недель до Крещения Господня. Если вы твердо решили окунуться в купель в этот святой день, стоит подготовиться, пока есть время. И узнать, как правильно совершать этот обряд. И помните, что это подходит только здоровым людям!

Первое и главное: крещенское купание – это не фольклор и не народный обычай. Участвовать в нем следует с верой. Только вера в то, что вы совершаете духовное очищение, поможет получить благодать.





Начинайте уже сегодня. Вечером принимайте контрастный душ, а утром на несколько минут выходите на балкон или во двор в шортах и футболке. Это поможет подготовить организм к смене температур. Можно ежедневно обтираться махровым полотенцем, смоченным в холодной воде.

Откажитесь от алкоголя в день Крещения и накануне. Он увеличивает нагрузку на сердце и способствует быстрому переохлаждению.

За два часа до купания выпейте столовую ложку рыбьего жира и плотно поешьте. Это повысит морозоустойчивость организма.

Во время погружения все движения должны быть медленными и четкими. Сам процесс купания должен занимать не более одной минуты. Этого времени вполне достаточно, чтобы погрузиться три раза под воду с головой, как это принято, и выбраться на берег. Если ощутили озноб, немедленно выходите из воды. Это значит, что началось переохлаждение организма.

Надевайте на купание удобную одежду (без лишних завязок и застежек) и обувь. Возьмите с собой махровое полотенце и коврик. Сразу после купания станьте на коврик, наденьте шапку, хорошенько разотритесь полотенцем и переоденьтесь в сухую одежду. И согрейтесь горячим чаем с лимоном.

Представители православной церкви одобряют обряд купания в ночь накануне Крещения или в сам праздник, но подчеркивают, что это далеко не главная его составляющая. Тем, кто хотел бы отметить праздник, но не считает себя готовым к погружению в холодную воду, окунаться необязательно. Достаточно будет просто прийти в церковь накануне или в день праздника, отстоять службу и набрать в храме освященной воды.