Как бесплатно протезировать зубы пенсионерам?

Новотитаровское стоматологическое отделение Динской ЦРБ приглашает ветеранов труда, тружеников тыла, жертв политических репрессий, достигших пенсионного возраста, из станиц Новотитаровской, Нововеличковской, Воронцовской, Старомышастовской, посёлков Найдорф и Южного для бесплатного протезирования зубов.

Такое мероприятие проводится в соответствии с законом № 808-КЗ от 08.12.2014 года «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Краснодарского края».

Для того чтобы пройти первичный осмотр и консультацию, необходимо обратиться в стоматологическое отделение Новотитаровской больницы в ортопедические кабинеты №5 и №6, расположенные по адресу: станица Новотитаровская, улица Ленина, 198.