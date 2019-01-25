Как получить услуги ГИБДД через Интернет?

Граждане, имеющие доступ к сети «Интернет», могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бес­контактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества, зарегистрировавшись на «Едином портале государствен­ных и муниципальных услуг» (WWW.GOSUSLUGI.RU), получат доступ ко всем услугам, в том числе и тем, которые оказывает ГИБДД МВД России.

Преимущества у граждан, зарегистрировавшихся на «Едином портале государственных и муниципальных услуг»:

Сокращение сроков предоставления услуг (прием заявителей осуществляет­ся в удобное для них время без ожидания в очереди).

Бланки заявлений и платежные документы формируются и подготавлива­ются самостоятельно не обращаясь в орган, предоставляющий государствен­ную услугу.

Снижение коррупционных рисков, административных барьеров и повыше­ние доступности получения государственных и муниципальных услуг.

Оплата государственной пошлины при обращении в государственные и му­ниципальные учреждения с использованием «Едином портале государствен­ных и муниципальных услуг», осуществляется со скидкой 30%.

Отделение регистрационно-экзаменационной работы по Динскому району МРЭО№1 ГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю предоставляет следующие услуги в электронном виде:

Государственная услуга по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним. Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами, выдача водительских удостоверений:

Получение водительского удостоверения

Замена водительского удостоверения

Получение международного водительского удостоверения





Начальник ОРЭР по Динскому району МРЭО № 1

ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Д.А. Писаренко