Как понять, что ребенок начал употреблять запрещенные вещества?

Спайсы, соли – это не название каких-либо приправ, это виды наркотиков, которые сейчас распространены среди молодежи. К сожалению, статистика неутешительная. По официальным данным, в среднем зависимостью страдают люди моложе 18 лет, 6 из 10 наркоманов – совершеннолетние, но младше 30 лет, 20 % наркозависимых приобщилась к опасным препаратам в возрасте до 13 лет.

Мы поговорили с психиатром-наркологом ГБУЗ «Динская ЦРБ» МЗКК Екатериной Беркоз, она рассказала об этой пагубной привычке и о том, как понять, что подросток стал употреблять запрещенные вещества.

Итак, 15 февраля 2015 года вступили в силу положения о запрете оборота и пропаганды новых психоактивных веществ, в том числе так называемых спайсов. Но до сих пор купить их не составляет особого труда, в том числе через социальные сети. Их рекламу можно встретить в любом городе или поселке в виде надписей на заборах, стенах метро, стеклах автомобилей. Подсаживаются на наркотик чаще подростки, не зная, насколько он опасен. Еще один вид синтетических наркотиков – вещества под названием «соли», зависимость к ним формируется чрезвычайно быстро, осложнения для психики часто бывают необратимыми. И здесь та же ситуация: места, где можно приобрести наркотики, наркоторговцы, не боясь, указывают под ногами потенциальных покупателей, подталкивая тем самым тысячи молодых людей и девушек к наркозависимости.

Зависимость наступает быстрее

В курительные смеси (спайсы) входят синтетические каннабиноиды. Они в несколько раз сильнее каннабиноидов, которые входят в коноплю естественного происхождения. Соответственно, формирование зависимости происходит в несколько раз быстрее. Но не все так просто. На возникновение зависимости оказывают влияние множественные факторы, в том числе индивидуальная предрасположенность организма. Есть внутренние (генетические) факторы, которые влияют на возникновение зависимости. К ним относятся родовые травмы, беременность, протекающая с осложнениями, или, например, во время беременности будущая мать употребляла табак, алкоголь и наркотики. А также внешние факторы: неправильное воспитание, влияние ближнего окружения.

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Еще одна беда современного общества – наркотические вещества под названием «соли». Они могут позиционироваться на рынке как соли для ванн, средства против насекомых, корм для рыбок, удобрение для комнатных растений и т. д. Таких маскировочных названий может быть великое множество. Дальше продавцы назовут их «кремом от морщин» и так до бесконечности. Зависимость формируется строго индивидуально для каждого человека.





С чего все начинается...

На ранней стадии родители могут не замечать и даже не подозревать, что их дети начали употреблять наркотики. Известно, что около 11 % учащихся средних общеобразовательных школ и ПТУ имеют опыт употребления наркотических веществ. Чаще все начинается с конопли или психостимуляторов. Это так называемые стартовые наркотики, с которых, как правило, начинается употребление. При неоднократном применении эти наркотики перестают оказывать ожидаемый эффект, и тогда подростки переходят на другие, сильнодействующие наркотические вещества. «Синтетические» или «дизайнерские» наркотики сильнее, а значит, дальше они перейдут на них. Потом – на героиновые наркотики. Вот такая последовательность. А начинают обычно с «безобидной», как считают многие, конопли.