Как поучаствовать в ярмарке выходного дня?

На территории Динского района организована ярмарка выходного дня по адресу: станица Динская, ул. Красная, фонтанная площадь, с режимом работы: суббота, воскресенье с 8-00 до 14-00 часов.

Организатор ярмарки - администрация Динского поселения.

Для получения информации об участии в ярмарке выходного дня, работают телефоны «горячей линии»:

+7(86162) 6-46-62 - отдел по социальным вопросам и потребительской сфере администрации Динского сельского поселения;

+7(86162) 6-23-08 - управление промышленности, потребительской сферы, малого и среднего бизнеса администрации муниципального образования Динской район;

+7(86162) 6-10-80 - управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Динской район.

Заявления желающих поучаствовать в ярмарке принимает отдел по социальным вопросам и потребительской сфере администрации Динского поселения.

Прием документов осуществляется за два календарных дня до организации ярмарки по адресу: станица Динская, ул. Красная, 57, каб. 13, с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-00 часов.

Информация для участия в ярмарки выходного дня на территории Краснодара: ответственный специалист Алексей Александрович Лобанов, директор МУП «Карасунский», тел. 8-861-234-24-60.