Как правильно подавать заявление в полицию?

Как правильно подавать заявление в полицию?
Фото: kalinagazeta.ru

Как правильно подавать заявление в полицию?

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6 часов назад Газета РВСДинской районКак составить заявление в полициюНовостиОМВД России по Динскому районуПолиция

Изначально стоит помнить, что заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 УК РФ.

Принимают и регистрируют заявления (сообщения) о преступлениях, об административных правонарушениях и о происшествии круглосуточно. Полиция обязана это делать независимо от места и времени их совершения.

При устном или телефонном обращении в дежурную часть отдела МВД России по Динскому району гражданин называет фамилию, имя, отчество, место происшествия, конкретную информацию о происшествии.

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по Динскому району, письменное заявление о правонарушении можно составлять в произвольной форме, но в нем должны быть указаны:

  • фамилия, имя, отчество;

  • почтовый адрес проживания (для направления ответа на заявление);

  • номер телефона;

  • наименование территориального органа МВД России, в который направляется заявление, фамилия, имя, отчество начальника либо должность;

  • суть преступления (происшествия), место, где все произошло;

  • личная подпись и дата.

Регистрация письменного или устного заявления, обращения по поводу совершенного или подготавливаемого правонарушения (преступления) обязательна.

Телефон дежурной части 8(86162) 6-15-94 или 102.

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