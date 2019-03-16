Как правильно ухаживать за розами?

Мода на розы была, наверное, всегда. Эти прекрасные цветы актуальны для любого повода. Своей красотой они способны украсить любое место, в котором растут. О том, как правильно ухаживать за этими растениями, журналист «РВС» узнал у владельца фермерского хозяйства Ивана Бандурина. Более 200 сортов роз и более миллиона саженцев разошлись по всей России – от Калининграда до Камчатки – за 26 лет работы питомника.

Самые популярные розы

Чаще всего приобретают бутоновидные розы. Они долго держат бутон нераскрытым. Такие цветы покупают не только для красоты, но и для бизнеса – они идут на срезку.

А вообще, сколько людей, столько и вкусов. Кто-то хочет бордюрные розы, другие – садовые, высокие, под которыми можно даже устроить пикник.

В последние годы возрос спрос на пионные розы. Народ их так назвал за сходство лепестков и запаха с пионами. Это группа Шрабы – английские розы, выведенные Дэвидом Остином в результате скрещивания французских, дамасских и других роз прошлых веков с современными. Они выносливые, морозостойкие, хорошо прививаются, имеют приятный аромат. Могут служить и как кустовые, и как плетистые (в зависимости от обрезки), у них многоразовое цветение. Но стоит учитывать, что у них мягкие цветоножки. И срок цветения недолгий – двое суток. У обыкновенных роз цветок держится 5–7 дней.

Выход из зимовки

В этом году понадобится больше химикатов, так как не было морозов особых: почва не промерзла – многие вредные насекомые выжили.

Начинать высадку нужно в «созревшую» почву: когда вы сжимаете землю в кулак, она должна рассыпаться.

Сейчас пока еще земля как клейкая масса. Было много дождей, создалась заболоченность почвы.

А розы очень не любят застой воды. Если вы заметили, что влага собирается возле цветка, немедленно сделайте канаву для стока. Для посадки роз вообще нужно создавать небольшую возвышенность.

Посадка роз

Привитые розы нужно высаживать как можно раньше весной. Миновали морозы до -5 – и готовьте цветок к посадке.

Осенью же – как можно позднее. Нужно, чтобы растение успело укорениться, но не застало тепла, иначе пойдет в активный рост, а оно должно уйти с запасом своих ресурсов.

Сейчас розы прививаются на шиповнике, это способствует укреплению ресурсов цветка.

Их можно пересаживать даже летом – растение, конечно, переболеет, но укоренится.

Если же роза выращена из черенка (на собственном корне), то она более уязвима. Ее нельзя садить ни рано, ни поздно – может вымерзнуть или засохнуть. Оптимальное время – середина марта. Преимущество такой розы в том, что она не дает поросли, но и головной боли с ней намного больше.

Что любят розы

Эти растения нельзя заливать. Поливать розы достаточно один раз в неделю, но обильно. От частого полива может появиться грибковая болезнь.

Роза – солнечное растение. Она очень любит находиться под его лучами. Переносит полутень. В тени же увядает и чахнет.

Удобрения

Первый год после пересаживания не нужно розе давать удобрений вовсе. И в дальнейшем привитое растение не требует особой подкормки.

Достаточно будет золы, перегноя и песка в небольших количествах.

Также не забывайте периодически рыхлить землю.

Весенняя обрезка

Не жалейте резать розу после выхода из зимы. Ведь верхние почки могут примерзнуть (они находились на свежем воздухе). Цветы, которые распустятся из них, будут «ранеными». Поэтому их стоит обрезать сразу. «Слепая» почка, которая находится ниже, за 2-3 дня пойдет в рост.

Обрезать розу нужно на уровне 15-20 сантиметров от земли. Достаточно оставлять по 3-4 самых толстых побега.

Плетистую разновидность цветка нужно обрезать на той высоте, где вы хотите видеть цветы. Ведь самая верхняя почка получает максимальное питание и быстрее всего идет в рост.

Обработка

Сразу после раскрытия розы от зимнего укрывного материала ее нужно побрызгать раствором 3-процентной бордосской жидкости. Если вы упустили этот момент и почки уже раскрылись, то концентрацию снижают до 1 %.

Каждые 2-3 недели нужно опрыскивать растение, не дожидаясь появления болезни.

Бордосская жидкость готовится следующим образом: берется 100 г извести и 100 г синего камня, разводится все это в 10 литрах воды.

Такой фунгицид поможет справиться с самыми распространенными заболеваниями: мучнистой росой, ржавчиной и черной пятнистостью.

Если лист заболел и вы заметили это невооруженным глазом, то спасать его уже поздно. Опрыскивать нужно для профилактики. Больное растение также можно обработать «бордосской жидкостью», чтобы не заболели новые листья, но будьте готовы к тому, что уже пораженные осыпятся.