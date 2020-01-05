Как приготовить Рождественскую кутью

Рецептов этого блюда множество. Как же сделать кутью вкусной и сочной, что же учесть при приготовлении?

Из пшеницы

Ингредиенты:

Пшеница – 500 гр.

Мак – 200 гр.

Мед – от нескольких ложек до половины стакана.

Грецкие орехи (или другие) – стакан.

Сахар, цукаты, изюм – по желанию.

Помыть зерна пшеницы, в глубокой миске потолочь их пестиком пока не отойдет шелуха. Варить не менее часа, далее горшок с зерном необходимо поставить в духовку. Пусть томится там несколько часов, до тех пор, пока пшеница не побелеет. Измельчить мак и залить кипятком. Дать постоять несколько минут, процедить через марлю и добавить к зерну. Орехи и цукаты мелко порезать, мед разогреть, все размешать. Когда масса остынет, поставить ее в холодильник. Кутья готова.

Другие варианты

Многие заменяют пшеницу рисом. Его нужно также варить в духовке, предварительно промыв в воде. Залить крупу 1:2 (1 часть риса к 2 – воды) и довести до готовности.

Кутью готовят и из смеси зерен: ячменя, пшеницы и перловки.

Добавки также могут быть разнообразными – вареные сухофрукты, цукаты, изюм, ягоды из варенья.