Как проходила пасхальная служба в Динской? (фоторепортаж)

Сегодня весь православный мир празднует самый светлый и радостный праздник — Пасху. В динском Свято-Троицком храме на торжественную службу собрались прихожане.

Не смотря на позднее время, динчани пришли семьями. Даже самые маленькие дети со смирением стояли на равных со взрослыми.

Благочинный церквей Динского района отец Иоанн Лапко доставил в храм Благодатный огонь из Иерусалима. Прихожане передавали его от свечи к свече. Послеокончания службы прошел крестных ход вокруг храма. Затем началось освящение явств, которые прихожане принесли с собой.

Куличи и крашенки у людей с каждым годом становятся все разнообразнее, и радуют глаз.







