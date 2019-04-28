Как проходила пасхальная служба в Динской? (фоторепортаж)

Как проходила пасхальная служба в Динской? (фоторепортаж)

Как проходила пасхальная служба в Динской? (фоторепортаж)

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14 часов назад Воскресение ХристовоГазета РВСДинскаяДинской районНовостиПасхаПасхальная служба

Сегодня весь православный мир празднует самый светлый и радостный праздник — Пасху. В динском Свято-Троицком храме на торжественную службу собрались прихожане.

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Не смотря на позднее время, динчани пришли семьями. Даже самые маленькие дети со смирением стояли на равных со взрослыми.

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Благочинный церквей Динского района отец Иоанн Лапко доставил в храм Благодатный огонь из Иерусалима. Прихожане передавали его от свечи к свече. Послеокончания службы прошел крестных ход вокруг храма. Затем началось освящение явств, которые прихожане принесли с собой.

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Куличи и крашенки у людей с каждым годом становятся все разнообразнее, и радуют глаз.

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