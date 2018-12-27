Как проходило торжественное открытие Комсомольского парка
Сегодня, 27 декабря 2018 года, в станице Динской состоялось торжественное открытие Комсомольского парка после завершения второй очереди реконструкции.
В нем приняли участие первые лица района, края, волонтеры и жители Динского района.
Даже плохая погода не помешала мероприятию.
Руководители произнесли поздравительные речи, поздравили с наступающими новогодними праздниками.
К сожалению, различные конкурсы и другие запланированные действия пришлось отменить из-за непогоды.
Напомним, вторая очередь реконструкции Комсомольского парка была проведена в рамках выполнения программы «Формирование комфортной городской среды».
Появились и закольцованные пешеходные дорожки, вымощенные тротуарной плиткой, установили уличные фонари.
Создан дополнительный вход со стороны улицы Дружбы, который соединен с кругом в центре парка пешеходной дорожкой.
Комментарии
Пригнали бедолаг. Кто "торжественно открывает" посреди рабочей недели? А-а-а-а-а-а, понял, депутаты не могут в другой день приехать, да?