Как проходило торжественное открытие Комсомольского парка

Сегодня, 27 декабря 2018 года, в станице Динской состоялось торжественное открытие Комсомольского парка после завершения второй очереди реконструкции.

В нем приняли участие первые лица района, края, волонтеры и жители Динского района.

Даже плохая погода не помешала мероприятию.

Руководители произнесли поздравительные речи, поздравили с наступающими новогодними праздниками.

К сожалению, различные конкурсы и другие запланированные действия пришлось отменить из-за непогоды.

Напомним, вторая очередь реконструкции Комсомольского парка была проведена в рамках выполнения программы «Формирование комфортной городской среды».

Появились и закольцованные пешеходные дорожки, вымощенные тротуарной плиткой, установили уличные фонари.

Создан дополнительный вход со стороны улицы Дружбы, который соединен с кругом в центре парка пешеходной дорожкой.