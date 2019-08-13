Как проходит ремонт в динском Доме культуры?

В здании Дома культуры станицы Динской сейчас полным ходом идут ремонтные работы.

Как рассказала журналисту «РВС» заведующая ДК Наталья Ткачева, в зале заменят электропроводку, оштукатурят стены, произведут шпатлевку, покраску стен и потолка. Кроме того, заменят полы.

После выполнения ремонтных работ установят дополнительное освещение, в зрительном зале появятся новые кресла.

Кроме того, в некоторых кабинетах тоже проводится ремонт. Стены оштукатурят, покрасят, кое-где заменят проводку.

Работы будут проводиться с августа по декабрь 2019 года.

В данный момент ремонтируют зрительный зал и второй этаж.

Всего на работы заложено порядка 30 миллионов рублей. Это средства как Динского сельского поселения, так и краевые.

Часть занятий кружков, расположенных в Доме культуры, будет перенесена в другие помещения (ДК сахзавода, ДРОМЦ и т. д.). Тем не менее работа продолжится в штатном режиме. При переносе места проведения занятий люди будут оповещены заранее.



