Как проходят санитарные обработки в Динском районе

В Динском районе продолжаются дезинфицирующие обработки многоквартирных домов, улиц, мест общего пользования.

«РВС» узнала, как сейчас на практике обстоят дела с этими мероприятиями.

В «Городской управляющей компании» журналисту рассказали, что они продолжают проводить санобработку ежедневно. Раз в день во всех 27 подведомственных домах с помощью дезинфицирующего средства «Самаровка» опрыскивателями обрабатываются поверхности как внутри подъездов, так и придомовая территория – все места общего пользования.

Эта управляющая компания работает в станицах Динской, Старомышастовской, Новотитаровской, поселке Украинском.

В домах, которые обслуживает УК «К Сервис», санобработка проводится дезинфицирующим средством «Ладога» – таблетки растворяют в воде.

Утром и вечером им обрабатываются ручки, поручни, почтовые ящики. Раз в день моются полы. Все дома этой компании расположены в Динской.

Начальник управления ТЭК и ЖКХ администрации Динского района Михаил Захаров рассказал, что в условиях введенного карантинного режима управляющим компаниям, ТСЖ, старшим по домам рекомендовано усилить контроль за санитарным состоянием общего имущества МКД, проводить минимум один раз в день обработку с помощью специальных дезинфицирующих средств мест общего пользования (подъездов, входов в подвалы и т. д.), уделить особое внимание так называемым местам частого прикосновения (это перила лестниц, ручки входных дверей и кнопки лифтов). Если же в многоквартирном доме нет управляющей компании, то старший по дому обязан определить ответственных за обработку мест общего пользования, составить график дежурств жильцов дома по проведению дезобработки либо привлечь специализированную организацию. По закону граждане (независимо от формы управления общим имуществом в МКД) должны содержать дом в благоприятной санитарной и эпидемиологической обстановке.

«Работниками администрации на постоянной основе отслеживается выполнение санитарной обработки мест общего пользования в многоквартирных домах и придомовых территорий. Ежедневно представители собственников (УК, ТСЖ, старшие по домам) присылают фотоотчет о проделанной работе. В случае выявления нарушений санитарно-эпидемиологической обстановки в МКД администрацией будут незамедлительно приниматься к виновным лицам меры в соответствии с требованиями жилищного законодательства РФ», – подытожил Михаил Захаров.

Что касается обработки улиц и мест общего пользования, то она возложена на сельские поселения. Они тоже должны проводить ее ежедневно.

Глава Динского сельского поселения Виталий Литвинов рассказал, что рабочие вручную и с помощью спецтехники регулярно обрабатывают остановки, лавочки, детские площадки, места общего пользования дезинфицирующими средствами на территории всего поселения.

8 апреля был обработан центральный рынок.