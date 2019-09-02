Как прошел День знаний в новой школе поселка Южного (фото)

Сегодня, 2 сентября? День знаний отметили в новой школе № 15 в поселке Южном.

В этом году школа впервые распахнула свои двери перед детьми. Новое здание, новое оборудование, мебель... Сразу возникает ощущение, что это настоящий новый этап в жизни учеников.

На торжественной линейке присутствовали: глава Динского района Евгений Пергун, председатель Совета депутатов Динского района Юрий Ильченко, депутаты ЗСК Сергей Орлов и Сергей Жиленко, представители местной и краевой власти, духовенство, приглашенные гости.

Стоит отметить, что в этом году количество первокласников очень большое - в учреждении даже появился 1 "Ж" класс.

Родители самых маленьких школьников рассказали журналисту, что сегодня и для них самих очень волнительный день. "Как будто сама в первый раз в школу пришла", - с трепетом говорила одна из мам.

Линейка прошла очень позитивно, было сказано много теплых слов, пожеланий успешного учебного года как для самих школьников, так и для педагогов и родителей.

По окончанию торжественной части ученики с удовольствием поспешили занять парты в новых классах. Первым в этом году для них стал урок мужества.



