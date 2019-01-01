Как прошла новогодняя ночь в Динском районе

Новогодняя ночь в Динском районе прошла спокойно. В Следственном отделе по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю журналисту «РВС» рассказали, что в ночь с 31 декабря 2018-го года на 1 января 2019-го года происшествий по их части: убийств, смертей, изнасилований, фактов коррупции и прочего зарегистрировано не было.

Но так — тихо и спокойно — новогодняя ночь проходила не всегда. В ночь с 31 декабря 2015-го на 1 января 2016-го в Нововеличковской во время запуска фейерверка погиб 25-летний мужчина. Он подошел проверить снаряд, который, как ему показалось, долго не приходил в действие. И тут фейерверк сработал. Смерть наступила в результате проникающего ранения в голову.

Впрочем, отсутствие серьезных происшествий и преступлений не исключает мелких неурядиц. Так, подписчики прислали фотографию, на которой запечатлена встреча легкового автомобиля с электричесим столбом в Динской. Подробности данного происшествия устанавливаются.

А как прошла ваша новогодняя ночь?