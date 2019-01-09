Как прошли рождественские святки в Динской

8 января 2019 года в станице Динской в «Центре ремёсел» в рамкам возрождения народных традиций прошли рождественские святки.

В мероприятии приняли участие воспитанники школы искусств отделения «Музыкальный фольклор» (преподаватель Виктория Владимирова, концертмейстер Галина Байракова).

Гостями стали родители детей и жители Динского района, которые активно принимали участие в проведении праздника - пели колядки, песнопения, водили козу и хороводы под руководством и с участием Татьяны Гандюхиной.

Проведён мастер-класс по изготовлению рождественского ангела от Валентины Монастырной.

Мероприятие прошло очень весело – участники и гости уходили с хорошим настроением и пожеланиями, чтобы чаще проводили такие праздники, где интересно как детям, так и взрослым.



