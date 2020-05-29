Как работает МРЭО и Госавтоинспекция района? Режим и контакты

Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО) отвечает за:

Регистрацию ТС;

Прием экзаменов;

Выдачу водительских удостоверений.

Прием в данном отделе осуществляется ТОЛЬКО при подаче заявления в форме электронного документа с применением Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и оплаты государственной пошлины в соответствующем размере.

Допуск граждан исключительно в то время, на которое подана соответствующая заявка при наличии необходимых документов. Прибывшим в неустановленное заявкой время государственная услуга предоставляться не будет.

По вопросам приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений обращаться по телефону 6-11-85.

По вопросам регистрации транспортных средств обращаться по телефону 6-39-92.

Время приема звонков граждан: вт, ср, пт, сб – с 8 до 17, чт – с 8 до 15.

Отделение исполнения административного законодательства (ОИАЗ) отвечает за вопросы, связанные с выявлением событий административных правонарушений, установлением их состава, рассмотрением дел с вынесением постановлений, а также исполнением отдельных видов постановлений.

ОИАЗ ОГИБДД ОМВД России по Динскому району работает в порядке живой очереди с соблюдением гражданами и сотрудниками всех требований Роспотребнадзора.

По вопросам, связанным с работой отделения исполнения административного законодательства, обращаться по телефону 6-25-71.

Время приема звонков граждан: с 9 до 13 в пн, вт, ср, пт.