Как работают торговые центры Краснодара в новогодние выходные?
Торговые центры Краснодара будут работать в новогодние выходные по следующим графикам.
ТРЦ «Галерея Краснодар»
- 30 декабря с 10.00 до 23.00
- 31 декабря с 10.00 до 20.00
- 1 января с 12.00 до 22.00
- Со 2 января в штатном режиме с 10.00 до 22.00
ТРЦ «Красная Площадь»
- С 25 по 30 декабря 2020 года с 10.00 до 23.00
- 31 декабря с 10.00 до 20.00
- 1 января с 15.00 до 22.00
- Со 2 января в штатном режиме с 10.00 до 22.00
ТРК «СБС Мегамолл»
- Фудкорт и точки питания будут работать на вынос
- 31 декабря с 10.00 до 18.00
- 1 января с 12.00 до 22.00
- Со 2 января в штатном режиме, оформить заказ можно будет с 10.00 до 22.00
Магазины торговой галереи на 1, 2 и 3 этажах
- 31 декабря с 10.00 до 18.00
- 1 января с 12.00 до 22.00
- Со 2 января в обычном режиме с 10 утра до 22 вечера
Мебельные магазины
- 31 декабря с 10.00 до 18.00
- 1 января выходной
- Со 2 января работа восстановится в прежнем режиме
«Ашан»
- До 30 декабря с 8.00 до 23.00
- 31 декабря с 8.00 до 20.00
- 1 января выходной
- 2 января с 10.00 до 22.00
- С 3 января время работы с 8.00 до 22.00
«Леруа Мерлен»
- 31 декабря с 8.00 до 18.00
- 1 января выходной
- Со 2 января работа восстановится в прежнем режиме с 8.00 до 23.00
«Hoff»
- 31 декабря с 10:00 до 18:00
- 1 января с 12:00 до 22:00
- Со 2 января в обычном режиме с 10 утра до 22 вечера
ТРК «Галактика»
- До 30 декабря в обычном режиме с 10.00 до 22.00
- 31 декабря с 10.00 до 18.00
- 1 января с 13.00 до 22.00
- 2 января в обычном режиме
Гипермаркет «Окей» будет работать круглосуточно с 24 по 30 декабря, 31 декабря с 9.00 до 21.00, 1 января с 13.00 до 23.00
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