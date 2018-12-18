Как работают учреждения и поликлиники в новогодние праздники
В связи с предстоящими новогодними праздниками в январе 2019 года с 1 по 8 января включительно - выходные, некоторые учреждения перестанут работать на определенный срок или изменят свое расписание.
В амбулаторно-поликлинических учреждениях района рабочими днями объявлены 2, 6 января 2019 года с режимом работы с 8.00 до 15.12. Будут работать:
- врач-терапевт участковый, врач-педиатр участковый по обслуживанию пациентов в поликлинике;
- врач-терапевт участковый, врач-педиатр участковый по обслуживанию вызовов на дом;
- врач-хирург (травматолог);
- врач – акушер-гинеколог женской консультации;
- медицинская сестра процедурного кабинета;
- лаборант клинической лаборатории;
- рентгенлаборант рентгенологического кабинета
Медицинская комиссия по освидетельствованию водителей транспортных средств будет работать 2, 6 января 2018 года с 8.00 до 11.00.
Вне рабочего времени амбулаторно-поликлинических подразделений больным следует обращаться в приемный покой больницы или вызывать бригаду скорой медицинской помощи.
Динской районный загс
26 декабря объявлено последним рабочим днем в 2018 году, 9 января – первый рабочий день. Возможны изменения. 8 (86162) 6-31-85
Пенсионный фонд
С 30 декабря по 8 января не работает, 9 января – первый рабочий день.
Телефон горячей линии 8 (86162) 65-7-15
Центр государственных услуг "Мои документы" (МФЦ)
Динская – 29 декабря с 8.00 до 17.00 последний рабочий день в этом году. 8 (86162) 6-64-14
Новотитаровская – 29 декабря с 8.00 до 17.00 последний рабочий день в этом году.
Поселок Агроном – 29 декабря с 8.00 до 14.00 последний рабочий день в этом году.
Село Первореченское – 29 декабря с 8.00 до 13.00 последний рабочий день в этом году.
Возобновляется работа центров 9 января.
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