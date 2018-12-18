Как работают учреждения и поликлиники в новогодние праздники

В связи с предстоящими новогодними праздниками в январе 2019 года с 1 по 8 января включительно - выходные, некоторые учреждения перестанут работать на определенный срок или изменят свое расписание.

В амбулаторно-поликлинических учреждениях района рабочими днями объявлены 2, 6 января 2019 года с режимом работы с 8.00 до 15.12. Будут работать:

- врач-терапевт участковый, врач-педиатр участковый по обслуживанию пациентов в поликлинике;

- врач-терапевт участковый, врач-педиатр участковый по обслуживанию вызовов на дом;

- врач-хирург (травматолог);

- врач – акушер-гинеколог женской консультации;

- медицинская сестра процедурного кабинета;

- лаборант клинической лаборатории;

- рентгенлаборант рентгенологического кабинета

Медицинская комиссия по освидетельствованию водителей транспортных средств будет работать 2, 6 января 2018 года с 8.00 до 11.00.

Вне рабочего времени амбулаторно-поликлинических подразделений больным следует обращаться в приемный покой больницы или вызывать бригаду скорой медицинской помощи.





Динской районный загс





26 декабря объявлено последним рабочим днем в 2018 году, 9 января – первый рабочий день. Возможны изменения. 8 (86162) 6-31-85





Пенсионный фонд

С 30 декабря по 8 января не работает, 9 января – первый рабочий день.

Телефон горячей линии 8 (86162) 65-7-15





Центр государственных услуг "Мои документы" (МФЦ)

Динская – 29 декабря с 8.00 до 17.00 последний рабочий день в этом году. 8 (86162) 6-64-14

Новотитаровская – 29 декабря с 8.00 до 17.00 последний рабочий день в этом году.

Поселок Агроном – 29 декабря с 8.00 до 14.00 последний рабочий день в этом году.

Село Первореченское – 29 декабря с 8.00 до 13.00 последний рабочий день в этом году.

Возобновляется работа центров 9 января.