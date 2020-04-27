Как распределились случаи заболевания COVID в Динском районе

На данный момент известно о десяти заболевших коронавирусной инфекцией за весь период пандемии из Динского района.

Напомним: по данным Динской ЦРБ, на 27 апреля в госпитале Красноармейской ЦРБ проходят лечение 5 пациентов из нашего района, один из которых был госпитализирован в прошедшие сутки и получено подтверждение инфицирования.

Администрация Динского района опубликовала информацию о сельских поселениях, в которых живут выявленные заболевшие (за весь период):

Новотитаровское – 4 человека

Нововеличковское – 3 человека.

Старомышастовское – 1 человек.

Красносельское – 1 человек.

Первореченское – 1 человек.