Как распределились случаи заболевания COVID в Динском районе
На данный момент известно о десяти заболевших коронавирусной инфекцией за весь период пандемии из Динского района.
Напомним: по данным Динской ЦРБ, на 27 апреля в госпитале Красноармейской ЦРБ проходят лечение 5 пациентов из нашего района, один из которых был госпитализирован в прошедшие сутки и получено подтверждение инфицирования.
Администрация Динского района опубликовала информацию о сельских поселениях, в которых живут выявленные заболевшие (за весь период):
Новотитаровское – 4 человека
Нововеличковское – 3 человека.
Старомышастовское – 1 человек.
Красносельское – 1 человек.
Первореченское – 1 человек.
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