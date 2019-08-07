Как сэкономить на школьных покупках: советы динчан
В Интернете в ходу сейчас такая шутка: «Каждый раз в августе, когда на прилавках появляются горы канцтоваров, в сердце начинает отдавать дезориентирующей тревогой и удушающей тоской. Скоро в школу».
На носу начало учебного года, а значит, родительские кошельки готовятся к серьезным тратам.
Особенно затратно собрать в школу первоклассника. Туфли, форма, блузки, гольфы-носки-колготки, спортивный костюм с кроссовками, канцелярские принадлежности, ранец и много разных мелочей редко когда обходятся в сумму менее 20 тысяч.
Не намного дешевле и одеть-обуть ученика средней школы. Подростки хотят выглядеть модно.
В социальных сетях мы обратились к нашим читателям с просьбой поделиться их способами экономно собрать ребенка в школу. Вот какие сообщения мы получили:
– Стараемся искать форму со скидками. В этом году порадовал ценами популярный сетевой магазин детских товаров. Качество одежды нормальное, на год хватит. Канцелярию в крупном сетевом магазине всегда беру, выходит на полторы тысячи. В среднем на одного ребенка 12 тысяч выходит.
– Канцелярию покупаю по чуть-чуть по акциям в течение всего лета. Так незаметно для кошелька получается. Также ищу магазины, где предоставляют скидки на одежду и обувь.
– Детей надо приучать к бережливости. Мой ребенок окончил 9 классов, так мы за это время купили два пенала (с одним проходил 4 года, повзрослел – купили новый), каждые три года – рюкзак, стандартная школьная форма (рубашка белая – 300 рублей, брюки темные – 800) – вот и экономия. Ребенок ходит получать знания, а не на показ мод.
– Покупаю все необходимое в течение года, поэтому в предшкольном ажиотаже не участвую.
– У меня трое школьников. Только рюкзаки стоят 8 тысяч, очень дорого выходит одежда. Экономить на школе не получается.
– В семье два школьника и дочь в детский сад идет. Сегодня только канцелярии на 3 тысячи накупили. И это только начало. Экономить можно, если покупать в крупных сетевых магазинах. Но это только канцелярские принадлежности. Одежду и обувь неплохого качества можно найти и в Динской.
– Начинаю покупки с июля. Форму оставляю на август. Бантики делаю сама.
– Не считала траты, покупаю все без фанатизма, но все равно получается много.
– У меня выходит собрать ребенка в 15 тысяч.
– Ребенок пойдет в 6-й класс. Форма и спортивная одежда – 6 тысяч, канцелярия – 600 рублей.
– Рюкзаки, канцелярию и все, что можно отложить, покупаю после первого сентября. Скидки максимальные и ажиотажа нет.
В среднем, по подсчетам наших читателей, собрать в школу ребенка стоит 10-15 тысяч рублей.
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