Как справиться с похмельем и почему не стоит злоупотреблять спиртным

В новогодние праздники на столе много различных яств. Каждая хозяйка старается приготовить блюда повкуснее. Но не всегда вкусное синоним полезного. Салаты содержат майонез, жареные картошка и мясо, а также сладкие газировки, алкоголь - все это является дополнительной нагрузкой на желудок, печень и организм в целом.

А если еще не придерживаться культуры употребления спиртного, это приведет к похмелью.

Чтобы после застолья легче прийти в себя и избавиться от слабости, головной боли, раздражительности, тошноты воспользуйтесь нехитрыми советами.

1. Пейте побольше жидкости. Оптимальный вариант - минеральная вода типа Баржоми.

2. Употребите сорбент. Самый недорогой вариант - активированный уголь. Также в аптечных пунктах можно приобрести специальные препараты, позволяющие справиться с симптомами похмелья.

3. Примите контрастный душ. Сначала горячая, потом холодная вода. Меняйте подачу несколько раз.

4. Кушайте легкую диетическую еду. Избавьте организм от лишней нагрузки острой, жареной, жирной пищи. После большой дозы выпитого алкоголя на утро хорошо помогает куриный бульон.

5. Гуляйте на свежем воздухе. Для восстановления сил организму требуется кислород.

6. Легкие физические нагрузки приведут в тонус. Только умеренные, чтобы не было переутомления.

7. Ни в коем случае не лечитесь алкоголем. Некоторые люди считают, что опохмелившись им становится легче. Однако это не устраняет синдром, а только временно маскирует "ломку", может привести к запою и более тяжелым последствиям.

8. Если ни один из способов не помог и вы чувствуете себя плохо или ваше состояние ухудшилось, обратитесь за помощью в медицинское учреждение или вызовите скорую.

Не стоит забывать, что именно при алкогольном опьянении, когда человек не может полноценно оценить ситуацию, случаются необратимые происшествия. Приведены основные и самые распространенные.

Купание в нетрезвом виде

Согласно статистическим данным, две трети утопленников на момент трагедии пребывали в состоянии опьянения.

Вождение «под градусом»

Выпивший человек во время вождения может не только пострадать сам, но и стать причиной травм или гибели других участников дорожного движения. Алкоголь – виновник подавляющего числа ДТП.

Курение в нетрезвом состоянии

Курение и выпивка могут стать причиной пожара. Пьяные часто засыпают с сигаретой в руках.

Пьяные драки

Известны случаи, когда из-за перебора спиртного люди наносят увечья.

Обморожения

Миф о согревающем эффекте горячительных напитков часто играет с людьми злую шутку: именно в состоянии алкогольного опьянения можно получить сильнейшие обморожения.

Суицид

Люди находящиеся в похмельной депрессии иногда сводят счета с жизнью.

Удушение рвотными массами

При приеме больших доз алкоголя рефлекторные реакции человека отупляются, потому вырастает вероятность захлебнуться рвотной массой.

Травматизм

Полученные травмы в состоянии опьянения могут оказаться несовместимы с жизнью.

Отравления

Некачественное, паленое спиртное приводит к сильнейшей интоксикации. Если в составе алкогольного напитка окажется метанол, то смертельная доза для человека составляет всего 100 миллилитров.

Поэтому, как говорил про алкоголь Михаил Жванецкий: "Важно не упустить момент, когда надо перейти на чай или кофе. Иначе вы оказываетесь уже на полу. Всё-таки следите за душой, когда пьёте. Пока душа получает удовольствие — можно! Как только перестала — всё, лучше закончить, а то начинается пьянство."