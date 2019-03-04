Как традиционно отмечают Масленицу на Руси?

Сегодня, 4 марта, началась Масленичная неделя. В 2019 году сам праздник выпадает на 10 марта.

Эта неделя делится на две части: с понедельника по среду - узкая Масленица, а с четверга по воскресенье - широкая Масленица. В первые три дня хозяйственными делами заниматься можно, а с четверга все работы прекращаются.

Всю неделю нельзя употреблять алкоголь и злиться. Гостей же встречать нужно только в убранном доме, иначе бардак будет сопровождать весь год.

Как же отмечали Масленицу наши предки?

Понедельник — встреча

Начиналось все с того, что устраивали качели, ярмарки, повсюду пекли блины и продавали различные сладости. Народ начинал усиленную подготовку к гуляньям.

Также в этот день мама замужней девушки учила ее печь блины. Она могла делать это как в своем доме, так и в жилище молодых.

К вечеру должны побывать в гостях родители мужа, которых хозяйка угощает вкусными блинами.

Первый блин отдавался обычно нищим, чтобы те помянули усопших.

Вторник — заигрыш

Во второй день гулянья катались на санях, на улицах можно было встретить наряженных людей, которые устраивали небольшие представления в общественных местах или заходили в гости.

Среда — лакомка

В этот день на улицах открывались лавки, где можно было приобрести различные сладости - горячие сбитни, каленые орехи, медовые пряники. Также можно было встретить торговцев, которые продавали горячий чай.

В этот день вся семья традиционно собиралась за «блинным столом».

Четверг — разгуляй

В этот день готовили щедрое застолье. Далее устраивали театральные представления, везде были лавки с лакомствами. Но самыми популярными были кулачные бои.

Именно в этот день создавали чучело Масленицы и поднимали его на гору.

Пятница - тёщины вечёрки

В это день зятья приглашали в дом тещу с тестем, чтобы оказать уважение семье жены. Зять должен был угостить их блинами и вкусной трапезой. При этом с утра обязательно теща с тестем должна была отправить продукты для блинов. Зачастую на таких семейных собраниях родители жены раздавали молодым советы о ведении хозяйства, воспитании детей.

Несмотря на то, что пятница не считалась выходным, все конторы, магазины и лавки не работали, а всех детей, кто где-либо учился, отпускали домой.

Суббота - золовкины посиделки

В этот день уже жена должна была пригласить родных мужа, в частности, его сестер с мужьями. Зачастую собиралась просто вся родня, а жена устраивала пышный ужин с блинами и различными лакомствами.

В этот день прощались с Масленицей — гулянья достигали своего пика.

Прощенное воскресенье

В этот день принято было ходить друг к другу в гости для того, чтобы попросить прощения. Прощались все обиды и оскорбления.

Подавали милостыню.

Также не забывали и посетить усопших. Для этого собирались всей семьей и собирали на кладбище блины, чтобы положить на могилу.

В этот день сжигали чучело Масленицы. В костер также бросали остатки блинов и жирной и тяжелой пищи как символ того, что начинается строгий пост.

До сих пор Масленица остается одним из самых любимых и веселых праздников у населения. Повсеместно ее отмечают народными гуляньями, сжиганием чучела, хороводами и плясками, боями подушками. Главным символом, как и всегда, остаются блины.