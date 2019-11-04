Как в Динской отметили День народного единства (фото)

4 ноября в России отмечается День народного единства — государственный праздник, который ввели в 2005 году. Историческая подоплёка праздника проста: 4 ноября 1612 г. воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.





На фонтанной площади станицы Динской собрались представители власти, ветераны, священнослужители и десятки динчан, которые пришли на праздник семьями. Погода в этот день выдалась достаточно теплой, поэтому на площади собралось много ремесленников со своими товарами, аниматоров, которые с радостью играли с детьми и пожилых людей. Приветственное слово взяли представители администрации Динского района, председатель совета ветеранов и священнослужитель. После торжественного открытия, на сцене выступали творческие коллективы Динского района.