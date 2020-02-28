Как в школе № 4 Масленицу отмечали

Вчера, 27 февраля, в школе № 4 станицы Динской прошли гулянья в честь Масленицы.

Ученики разных классов вместе с родителями приготовили различные явства, которые были разложены на столах, установленных в школьном дворе. Любой желающий мог приобрести блины и другие вкусности.

Рядом создали экспозицию - плетень, тюки соломы, чучело Масленицы.

Была и традиционная игра "карусель" - круг с лентами, который поднимают на палке и крутят. А все участники берут по одной ленте и "катаются", пробегая круг.

Развлекательная программа проходила на переменах. Русские народные игры, песни, заклички пришлись по душе всем желающим.