Как в Южном проходил Кубок губернатора по конкуру (фото, видео)

25 августа в поселке Южный прошли соревнования на Кубок губернатора Краснодарского края по конкуру (соревнования по преодолению препятствий в определенном порядке и определенной сложности и высоты, проходящие на конкурном поле).

Было 2 возрастных категории — от 4 и от 14 лет.

Среди конкурсантов были даже кандидаты в мастера спорта.

За минуту с небольшим жокеям необходимо было преодолеть маршрут с десятью барьерами. Каждая сбитая перекладина оценивалась штрафными баллами.

104 спортивные пары из 9 муниципальных образований вышли на дистанцию с препятствиями.

В классической категории победил дуэт из Новороссийска. В конкуре с перепрыжкой наилучшие результаты показали спортсмены Краснодара и Красноармейского района.

Победители турнира получили кубки и крупные денежные призы.

Среди почетных гостей были: глава Динского района Евгений Пергун, председатель Федерации конного спорта Владимир Бекетов, олимпийская чемпионка Ирина Караваева, заместитель руководителя краевого минспорта Вячеслав Никитин и депутат ЗСК Сергей Жиленко.

Зрители целыми семьями приходили посмотреть на столь зрелищные соревнования. Было интересно как взрослым, так и детям.

Болельщики очень активно поддерживали участников. Особо переживания вызывали падения всадников и лошадей, громкое «Ах» сопровождало момент, когда лошадь поскользнулась на повороте и чуть не сбросила жокея.

От сильной жары не только люди себя чувствовали не комфортно, но и скакуны — некоторые из них брыкались, не желая выходить на палящее солнце. Но тренеры успокаивали их, давая вкусности и поглаживая перед выступлением.

Все желающие могли сфотографироваться с лошадьми, погладить их после выступления.

Турнир не оставил никого равнодушным.













