Как власть планирует решать проблемы поселка Дальнего?

После публикации материала о поселке Дальнем в редакцию обратились его жители, чтобы дополнительно рассказать обо всех тех проблемах, которые их волнуют уже не первый год:

«Мы, жители Дальнего, убедительно просим обратить внимание на проблемы нашего поселка, которые не решаются уже много лет и накапливаются с каждым годом все больше!»

Проблем, как рассказали люди, очень много:

поселок не газифицирован (газ в 8 километрах);

асфальтированная дорога разбита с 1987 года. От конюшни до поселка участок в ужасном состоянии;

общественный транспорт в поселок не ходит (но местные жители благодарят главу поселения Галину Кову за то, что по четвергам выделяется для них «Газель»);

ФАП очень редко работает. А должен каждый понедельник. «У нас много дошкольников, пенсионеров, инвалидов, которые нуждаются в медицине и не в состоянии выезжать в поликлинику за 20 километров», – рассказывают жители Дальнего;

магазин закрыли в 2018 году;

школы и детского садика нет;

в ночное время улицы не освещаются – нет ни одного фонаря;

в жилых помещениях не хватает киловатт (должно быть 220кВт, а на самом деле – 180 к Вт);

для местных жителей работы нет;

после спила тополей остались огромные бревна (физически местные жители убрать их не могут –нужна спецтехника);

Интернет и мобильная связь работают с перебоями;

водяная башня находится в аварийном состоянии (как рассказали местные жители, со старой бьет огромная струя, и они боятся, что опять останутся без воды). В 2019 году обещали поставить новую водонапорную башню.

«Все жизненно необходимые структуры находятся в 20 километрах. Если наш поселок нерентабельный и требует больших затрат, тогда лучше нас переселить, ведь так хочется жить по-человечески, все-таки 21 век!

У нас сложилось такое мнение, что мы Динскому району абсолютно не нужны!» – негодуют люди.

Жители поселка Дальнего просят, чтобы власти обратили внимание на проблемы населенного пункта и приняли участие в их решении.

Журналист «РВС» направил официальный запрос в администрацию Нововеличковского сельского поселения, чтобы узнать, планируются ли какие-то работы по улучшению качества жизни местного населения: ремонт дорог, создание новых рабочих мест, замена водонапорной бани, установка уличных фонарей?

На эти и другие работы ответил исполняющий обязанности главы Нововеличковского сельского поселения Игорь Кочетков.